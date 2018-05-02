Instagram'da takibi bırakanlar nasıl anlaşılır?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ı birçok kişi günlük hayatında aktif olarak kullanıyor. Ayrıca insanlar Instagram'dan kimlerin kendilerini takip ettiğini kimlerin takip etmediklerini oldukça merak ediyorlar. İşte Instagram'dan sizi takibi bırakanları öğrenmenin yolu...
Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ı, bildiğiniz üzere Facebook satın almıştı. Facebook'un satın alması ile birlikte daha hızlı bir şekilde büyüyen sosyal medya platformu getirdiği yenilikler ile günden güne kullanıcı sayısını artırıyor. Son getirdiği Hikayeler özelliği ile oldukça büyük beğeni toplayan uygulamada kullanıcılar takipçi sayısına büyük önem veriyor. Takipçi sayısını artırmak için birçok kişi birini tanımasa da takip ediyor. Ancak bu siz onları takip ettikten sonra takipten çıkabiliyorlar. Buda sizin takipçi sayınızda azalmaya sebep oluyor. Sizi takipten çıkanları öğrenmenin bir yolu bulunuyor mu?
Instagram'da takipten çıkanları öğrenmenin yolları
Instagram'da sizi takipten çıkanları öğrenmek için internette birçok uygulama bulunuyor. Ancak bu uygulamalar ne kadar güvenli bunu bilemeyiz. Çünkü bu uygulamalar telefonunuza zararlı yazılımlar bulaştırabilir veya hesabınızın çalınmasına neden olabilir. Instagram'ın ise bu konu hakkında bir hizmeti bulunmuyor. Sizi takipten çıkanları öğrenmek için maalesef ki tek tek kontrol etmeniz gerekiyor.
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