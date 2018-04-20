Instagram story sıralama: İlk sıradakiler nasıl çıkıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.04.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Instagram story sıralama: İlk sıradakiler nasıl çıkıyor?

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Instagram story sıralama: İlk sıradakiler nasıl çıkıyor?

Popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da story yani hikaye sıralaması acaba neye göre yapılıyor? Instagram'ın bu konu üzerinde kullandığı algoritma ne? İşte detaylar...

Instagram'ın sunduğu bir özellik sayesinde kullanıcılar, story yani hikaye gönderimi yapabiliyorlar. Yaşadıkları anı veya hissettikleri duyguları bir gönderi yerine 24 saat sonrasında kaybolacak şekilde paylaşabilen kullanıcılar, artık hikayelerine GIF, konum, saat ve tarih gibi birtakım özellikler de ekleyebiliyor. Ayrıca, paylaşılan hikayeleri kimlerin gördüğünü de görebiliyorsunuz. Bu liste ise paylaşılan hikayeyi açıp ekranı alttan yukarıya doğru kaydırdığımız zaman karşımıza çıkıyor.

Kullanıcıların üzerine yoğunlaştığı en büyük konu paylaşılan hikayeyi kimlerin gördüğü listesi. Çünkü burada bir sıralama yapılıyor ve hiç beklemediğimiz kişiler listenin en tepesinde yer alıyor. Peki, Instagram bu liste için bir algoritma kullanıyor mu? Eğer kullanılan bir algoritma var ise nasıl çalışıyor? 

Instagram story sıralama: İlk sıradakiler nasıl çıkıyor

INSTAGRAM'DA STORY SIRALAMASI NEYE GÖRE HAZIRLANIYOR?

Facebook'un sahibi olduğu Instagram, oldukça popüler olan bir sosyal medya platformu, ayrıca, sosyal medya platformları arasında önemli bir konuma sahip. Instagram'da paylaşılan hikayelerin kimler tarafından görüntülendiği listesinin neye göre hazırlandığı üzerine Facebook tarafından yapılmış bir açıklama yok. Bu nedenle kesin bir yargıda bulunamıyoruz. Ancak, eğer listenizde üst sıralarda yer alan kişilerin nasıl oraya geldiğini merak ediyorsanız, o kişiyle DM üzerinden gerçekleşen sohbet aralığınıza bakın deriz. Buna ek olarak bir de o kişiyle olan beğeni ve yorum takibinize bakın. Yani, siz o kişinin fotoğraflarını sıkça beğeniyor musunuz, ya da o kişi sizin fotoğraflarınızı sıkça beğeniyor mu? Buna da bir bakın deriz. Son olarak, bir de o kişinin profilini çok sık ziyaret edip etmediğinizi düşünün. Tabii ki bu adı geçen kontroller, sizi nihai sonuca ulaştırmaz, zira şirket tarafından bu konu üzerine bir açıklama yapılmış değil. Ancak, bu varsayımlara göre listeniz şekilleniyor olabilir. 

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