Instagram story sıralama: İlk sıradakiler nasıl çıkıyor?

Instagram'ın sunduğu bir özellik sayesinde kullanıcılar, story yani hikaye gönderimi yapabiliyorlar. Yaşadıkları anı veya hissettikleri duyguları bir gönderi yerine 24 saat sonrasında kaybolacak şekilde paylaşabilen kullanıcılar, artık hikayelerine GIF, konum, saat ve tarih gibi birtakım özellikler de ekleyebiliyor. Ayrıca, paylaşılan hikayeleri kimlerin gördüğünü de görebiliyorsunuz. Bu liste ise paylaşılan hikayeyi açıp ekranı alttan yukarıya doğru kaydırdığımız zaman karşımıza çıkıyor.

Kullanıcıların üzerine yoğunlaştığı en büyük konu paylaşılan hikayeyi kimlerin gördüğü listesi. Çünkü burada bir sıralama yapılıyor ve hiç beklemediğimiz kişiler listenin en tepesinde yer alıyor. Peki, Instagram bu liste için bir algoritma kullanıyor mu? Eğer kullanılan bir algoritma var ise nasıl çalışıyor?

INSTAGRAM'DA STORY SIRALAMASI NEYE GÖRE HAZIRLANIYOR?

Facebook'un sahibi olduğu Instagram, oldukça popüler olan bir sosyal medya platformu, ayrıca, sosyal medya platformları arasında önemli bir konuma sahip. Instagram'da paylaşılan hikayelerin kimler tarafından görüntülendiği listesinin neye göre hazırlandığı üzerine Facebook tarafından yapılmış bir açıklama yok. Bu nedenle kesin bir yargıda bulunamıyoruz. Ancak, eğer listenizde üst sıralarda yer alan kişilerin nasıl oraya geldiğini merak ediyorsanız, o kişiyle DM üzerinden gerçekleşen sohbet aralığınıza bakın deriz. Buna ek olarak bir de o kişiyle olan beğeni ve yorum takibinize bakın. Yani, siz o kişinin fotoğraflarını sıkça beğeniyor musunuz, ya da o kişi sizin fotoğraflarınızı sıkça beğeniyor mu? Buna da bir bakın deriz. Son olarak, bir de o kişinin profilini çok sık ziyaret edip etmediğinizi düşünün. Tabii ki bu adı geçen kontroller, sizi nihai sonuca ulaştırmaz, zira şirket tarafından bu konu üzerine bir açıklama yapılmış değil. Ancak, bu varsayımlara göre listeniz şekilleniyor olabilir.