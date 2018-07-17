Instagram soru sorma özelliğinde şaşırtan hata
Instagram'a kısa süre önce gelen soru sorma özelliği ile ilgili kullanıcıları hüsrana uğratan kritik bir nokta gün yüzüne çıktı.
Popüler sosyal ağlardan Instagram'a geçtiğimiz günlerde gelen yeni özellik ile "Hikayeler" üzerinden soru sorma özelliği geldi. 1 milyara yakın kullanıcıya sahip olan sosyal ağa gelen bu yeniliğin günlük ortalama 400 bin kullanıcı tarafından kullanıldığı kaydedildi. Gelen "soru sorma" özelliği sayesinde kullanıcılar hikayesinden takipçilerinin sorularını alıp, onlara cevap verebiliyor. Buna karşı kısa sürede popüler olan özellik ile ilgili çok önemli bir nokta bulunuyor.
Bu tarz soru sorma özelliği olan uygulamaların genel özelliği soruyu soran kişilerin anonim yani gizli olmasıdır. Fakat Instagram'a gelen "sorular" özelliğinde takipçiler soru soranı göremese bile soruyu alan kullanıcı, soruyu hangi takipçinin gönderdiğini görebiliyor. Yani anonim zannedilen bu özellik aslında tam olarak anonim değil. Soruyu alan kullanıcı, soruyu soran takipçinin adını ve resmini görebiliyor.
Özelliğin bu sorunu nedeniyle zor duruma düşen kullanıcılar Twitter üzerinden bu konu ile ilgili paylaşımlar yaptı. Bir kullanıcı bu konuda "Instagram'ın "sorular" şeyi neden anonim değil. Yaptığımdan sonra okulda yüzümü gösteremeyeceğim." paylaşımında bulundu.
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