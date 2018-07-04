Instagram şifre değiştimek | Türkçe link
Instagram şifrenizi değiştirmek istiyorsanız bunun çok basit bir yolu var. Kullanıcılar dilerse Instagram uygulaması üzerinden, dilerse de instagram.com adresi aracılığıyla Instagram şifre değiştirme işlemini yapabiliyor. Şimdi gelin, Instagram şifresi değiştirme linkini sizlerle paylaşalım ve en güçlü şifreyi nasıl oluşturabileceğinize bakalım.
Instagram hesabınızın şifresini değiştirmek istediğinizde bunu en kolay bilgisayar başında yapabilirsiniz. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: Eski şifrenizi bilmiyorsanız bilgisayar üzerinden Instagram şifresi değiştiremiyorsunuz; bu nedenle uygulamayı kullanmak zorunda kalacaksınız. Ancak şifreyi bildiğinizi varsayarak Instagram şifre değiştirme işlemini anlatmaya devam ediyoruz. Öncelikle şifre değiştirmek için hemen aşağıdaki altı çizili metne tıklayın; bu link doğrudan sizi Instagram.com adresi üzerindeki şifre değiştirme adresine yönlendirecek; böylece ayarlar ekranından şifre değiştirme bölümünü ayrıca bulmaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız.
INSTAGRAM ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK | TÜRKÇE LİNK
Instagram şifre değişikliği için gelen ekranda Eski Şifre kısmına mevcut şifrenizi girin ve ardından yeni şifre bölümüne belirlediğiniz yeni şifrenizi girip Şifreyi değiştir butonuna tıklayın. Hepsi bu! Ancak hazır yeni şifre oluşturmak niyetindeyken, en güçlü şifreyi oluşturmak da oldukça önemli.
GÜÇLÜ ŞİFRE OLUŞTURMA YOLLARI
1. Uzun bir şifre, güçlü bir şifrenin başlangıcıdır. 10 ila 12 karakterli bir şifre iyi bir başlangıç olabilirken, banka gibi kritik sitelerdeki şifrelerin daha da uzun olmasında fayda var.
2. Anlamlı birkaç kelime yerine dağınık kelimeler kullanın. Zira şifre iyigünler olduğunda yine saldırganların işi oldukça kolaylaşmış oluyor. Yaratıcı, kişisel ve elbette hatırlanabilecek birkaç kelime işinize yarayacaktır. Örneğin, DenizDalgalı şeklinde alınan şifre yerine MasaTopKavunKuzu gibi bir şifre kullanmak daha etkili olacaktır.
3. Geri dönüşüm iyidir ama şifreler için pek de iyi sayılmaz. Zira eninde sonunda daha önce sızmış bir şifre saldırganlar tarafından kullanılacaktır.
4. Her sitede aynı şifreyi kullanmamalısınız. Eğer bir sitede şifre saldırganların eline geçerse, diğerlerinde de geçmemesi için hiçbir sebep yok.
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