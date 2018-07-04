Instagram şifre değiştimek | Türkçe link

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
04.07.2018 - 07:25, Son Güncelleme:

Instagram şifre değiştimek | Türkçe link

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Instagram şifre değiştimek | Türkçe link

Instagram şifrenizi değiştirmek istiyorsanız bunun çok basit bir yolu var. Kullanıcılar dilerse Instagram uygulaması üzerinden, dilerse de instagram.com adresi aracılığıyla Instagram şifre değiştirme işlemini yapabiliyor. Şimdi gelin, Instagram şifresi değiştirme linkini sizlerle paylaşalım ve en güçlü şifreyi nasıl oluşturabileceğinize bakalım.

Instagram hesabınızın şifresini değiştirmek istediğinizde bunu en kolay bilgisayar başında yapabilirsiniz. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor: Eski şifrenizi bilmiyorsanız bilgisayar üzerinden Instagram şifresi değiştiremiyorsunuz; bu nedenle uygulamayı kullanmak zorunda kalacaksınız. Ancak şifreyi bildiğinizi varsayarak Instagram şifre değiştirme işlemini anlatmaya devam ediyoruz. Öncelikle şifre değiştirmek için hemen aşağıdaki altı çizili metne tıklayın; bu link doğrudan sizi Instagram.com adresi üzerindeki şifre değiştirme adresine yönlendirecek; böylece ayarlar ekranından şifre değiştirme bölümünü ayrıca bulmaya çalışmak zorunda kalmayacaksınız.

INSTAGRAM ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK | TÜRKÇE LİNK

Instagram şifre değişikliği için gelen ekranda Eski Şifre kısmına mevcut şifrenizi girin ve ardından yeni şifre bölümüne belirlediğiniz yeni şifrenizi girip Şifreyi değiştir butonuna tıklayın. Hepsi bu! Ancak hazır yeni şifre oluşturmak niyetindeyken, en güçlü şifreyi oluşturmak da oldukça önemli. 

Instagram şifre değiştimek | Türkçe link


GÜÇLÜ ŞİFRE OLUŞTURMA YOLLARI

1. Uzun bir şifre, güçlü bir şifrenin başlangıcıdır. 10 ila 12 karakterli bir şifre iyi bir başlangıç olabilirken, banka gibi kritik sitelerdeki şifrelerin daha da uzun olmasında fayda var. 

2. Anlamlı birkaç kelime yerine dağınık kelimeler kullanın. Zira şifre iyigünler olduğunda yine saldırganların işi oldukça kolaylaşmış oluyor. Yaratıcı, kişisel ve elbette hatırlanabilecek birkaç kelime işinize yarayacaktır. Örneğin, DenizDalgalı şeklinde alınan şifre yerine MasaTopKavunKuzu gibi bir şifre kullanmak daha etkili olacaktır.

3. Geri dönüşüm iyidir ama şifreler için pek de iyi sayılmaz. Zira eninde sonunda daha önce sızmış bir şifre saldırganlar tarafından kullanılacaktır.

4. Her sitede aynı şifreyi kullanmamalısınız. Eğer bir sitede şifre saldırganların eline geçerse, diğerlerinde de geçmemesi için hiçbir sebep yok.

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