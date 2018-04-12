Instagram profilini indirme dönemi başlıyor
Instagram, çok yakında Facebook'ta olduğu gibi kullanıcıların profil sayfasındaki içeriklerini aynen bilgisayara indirilebilmesine olanak sağlayacak; üstelik tek tıklamayla.
Facebook’un kullanıcı gizliliği konusunda sorunlar yaşamasının ardından kullanıcı gizliliğini sağlamak adına çalışmalar başlatan Instagram, geçtiğimiz günlerde üçüncü parti uygulamaların platforma ait API’dan veri elde hakkını büyük miktarda düşürmüştü. Şimdi de, Facebook’ta ki özelliğe benzer şekilde kullanıcılara kendi bilgilerini bir arşiv olarak indirebilme olanağını sunacağını duyurdu.
Bu özellik Avrupa Birliği’nin oluşturduğu Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile platformun uyumlu olabilmesi adına atılmış bir adım.
Özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor ancak kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar tüm
paylaştığı videoları, fotoğrafları bilgisayarına indirebilme imkanına kavuşacak.
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