instagram profilime bakanlar uygulama
Instagram profilime bakanlar nasıl görülür şeklinde yapılan Google aramalarında önemli bir artış yaşanıyor. Instagram'da profilinize girenleri tek tek görebilmek mümkün mü? İşte çok merak edilen bu sorunun yanıtı...
Instagram'da profilinize bakanları merak ediyor ve bu sorunun yanıtını doğru bir şekilde almak için bu yönde size yardımcı olduğunu iddia eden uygulamalar arıyorsanız yanlış yoldasınız. Instagram'da profilinize bakanları öğrenebilmeniz maalesef mümkün değil. Hemen hiçbir uygulama bu konuda yetki sahibi olmadığından Instagram'ın doğrudan kendisi dışında bu sorunun yanıtını bilen yok. Yani Instagram'da ücretli abonelikle çalışan uygulamalara boş yere para ödemeyin; paranız cebinizde kalsın. Çünkü siz dahil hiç kimsenin bunu öğrenebilmesi mümkün değil.
Bu çok hassas bir bilgi olduğundan ve Instagram'ın böylesi gizli bir bilgiyi hiçkimsenin görmesini istememesinden dolayı böyle bir özelliği kullanıcılara sunmuyor. Profilinize bakanları gösterdiğini iddia eden uygulamalar ise para tuzağından başka bir şey değil.
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