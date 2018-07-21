Instagram profil fotoğrafı büyütme | Nasıl yapılır?
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi aslında oldukça basit; yapmanız gereken tek şey bakın ne?
Instagram'da kullanıcılar profil fotoğraflarını büyütmek istediğinde pek çok alternatif yola sahip. Bunlardan en popüleri de arama çubuğuna ilgili Instagram kullanıcı adının ismini yazmak ve arama yapmak. İşte hepsi bu!
INSTAGRAM PROFİL FOTOĞRAFI BÜYÜTME İÇİN TIKLAYIN
Öncelikle yukarıdaki bağlantı adresine tıklayın ve ardından çıkan arama çubuğuna profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz herhangi bir kullanıcının adını girin. Kullanıcı adı olarak arama yapmalısınız elbette. Ardından fotoğrafın büyük halini görebilirsiniz.
Benzer şekilde "instagram profile photo full size" araması yaparak da alternatif internet sitelerini kullanarak aynı işlemi yapabilirsiniz.
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