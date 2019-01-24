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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.01.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Instagram paylaştığınız fotoğrafları herkese göstermiyor mu?

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Instagram paylaştığınız fotoğrafları herkese göstermiyor mu?

Instagram kullanıcılarının uzun süredir akıllarını karıştıran bir konu var: Paylaşılan fotoğraflar gerçekten kişinin tüm takipçilerine gösteriliyor mu, yoksa Instagram bilerek bu fotoğrafın yayılmasını engelleyip kullanıcıyı zoraki reklamla içerik paylaşmasını mı istiyor?

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'da kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafın tüm takipçilerine ulaşıp ulaşmadığını sorguluyor. Bu yönde son zamanlarda yoğun eleştiri alan Instagram'ın kullanıcıları reklam vermesi için dolaylı yoldan baskı kurduğu iddia ediliyor. Peki durum gerçekten de böyle mi?

Instagram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada net bir şekilde bu iddiaları yalanlarken, gönderilerin erişiminin takipçi kitlenin yüzde 7'si ile sınırlandırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Şirket, bu asılsız iddiaların giderek arttığını ve bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını dile getirirken, yapılan açıklamanın devamında şu satırlara yer verildi:

"Akışınızda ilk olarak neyin gösterileceği, en çok hangi gönderilerle ve hesaplarla etkileşime girdiğinizin yanı sıra gönderilerin zamanlaması, Instagram'ı ne sıklıkta kullandığınız, kaç kişiyi takip ettiğiniz vb. gibi faktörlerle belirlenir. Akış sıralamasında son dönemde bir değişiklik yapmadık ve takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini hiçbir zaman gizlemiyoruz - kaydırmaya devam ederseniz, hepsini göreceksiniz".

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