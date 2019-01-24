Instagram paylaştığınız fotoğrafları herkese göstermiyor mu?
Instagram kullanıcılarının uzun süredir akıllarını karıştıran bir konu var: Paylaşılan fotoğraflar gerçekten kişinin tüm takipçilerine gösteriliyor mu, yoksa Instagram bilerek bu fotoğrafın yayılmasını engelleyip kullanıcıyı zoraki reklamla içerik paylaşmasını mı istiyor?
Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'da kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafın tüm takipçilerine ulaşıp ulaşmadığını sorguluyor. Bu yönde son zamanlarda yoğun eleştiri alan Instagram'ın kullanıcıları reklam vermesi için dolaylı yoldan baskı kurduğu iddia ediliyor. Peki durum gerçekten de böyle mi?
Instagram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada net bir şekilde bu iddiaları yalanlarken, gönderilerin erişiminin takipçi kitlenin yüzde 7'si ile sınırlandırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Şirket, bu asılsız iddiaların giderek arttığını ve bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını dile getirirken, yapılan açıklamanın devamında şu satırlara yer verildi:
"Akışınızda ilk olarak neyin gösterileceği, en çok hangi gönderilerle ve hesaplarla etkileşime girdiğinizin yanı sıra gönderilerin zamanlaması, Instagram'ı ne sıklıkta kullandığınız, kaç kişiyi takip ettiğiniz vb. gibi faktörlerle belirlenir. Akış sıralamasında son dönemde bir değişiklik yapmadık ve takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini hiçbir zaman gizlemiyoruz - kaydırmaya devam ederseniz, hepsini göreceksiniz".
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