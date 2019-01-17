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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Instagram neden donar?

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Instagram neden donar?

Instagram kullanıcılarının sıklıkla karşılaştırdığı Instagram donma sorunu, uygulamaya girenlerin canını fazlasıyla sıkan problemlerin başında geliyor. Peki Instagram neden donar? Instagram donma sorunu internet hızınızla mı ilgili yoksa Instagram'ın kendisinden kaynaklanan teknik bir hata mı?

Instagram kullanıcıları için bazı zamanlar oldukça can sıkıcı olan donma sorunu, milyonlarca kullanıcının ortak bir derdi. Instagram donma sorunu yaşıyorsanız öncelikle sorunu iki açıdan ele almak gerekiyor. Yani sorun ya telefonunuzdan kaynaklanıyor ya da Instagram'ın doğrudan kendisinden. İnternet hızınızın uygulamanın donmasında kayda değer bir etkisi bulunmuyor. Bu nedenle biz bu iki maddede donma sorununu ele alacağız.

Öncelikle Instagram'da donma sorunu yaşıyorsanız uygulamayı kapatıp açmayı deneyin. Sorun çözüldüyse, sorunun telefon kaynaklı olduğu düşünülebilir. Bu sorun sıkça oluyorsa telefonunuzun modelinden kaynaklı olabilir. Telefonunuz eski bir modelse artık yeni cihazlarla daha uyumlu çalışan Instagram gibi uygulamalar yer yer donma sorununu kullanıcılara yaşatabilir. 

Diğer yandan sorunun bir diğer kaynağı Instagram'ın ta kendisidir. Ancak Instagram yüzünden bu sorunu yaşadığınız süre çok uzun değildir. Yayınlanan yeni bir güncelleme ile birlikte genelde bu sorun ortadan kalkar ve sık sık donma sorunu yaşamazsınız. Bu nedenle Instagram donma hatasının daha çok cihazınızdan kaynaklı olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Bu sorundan kurtulmak için Instagram'ı en güncel sürümde tutun. Telefonunuzun da en yeni Android veya iOS güncellemesini aldığına emin olun.

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