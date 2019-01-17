Instagram neden donar?
Instagram kullanıcılarının sıklıkla karşılaştırdığı Instagram donma sorunu, uygulamaya girenlerin canını fazlasıyla sıkan problemlerin başında geliyor. Peki Instagram neden donar? Instagram donma sorunu internet hızınızla mı ilgili yoksa Instagram'ın kendisinden kaynaklanan teknik bir hata mı?
Instagram kullanıcıları için bazı zamanlar oldukça can sıkıcı olan donma sorunu, milyonlarca kullanıcının ortak bir derdi. Instagram donma sorunu yaşıyorsanız öncelikle sorunu iki açıdan ele almak gerekiyor. Yani sorun ya telefonunuzdan kaynaklanıyor ya da Instagram'ın doğrudan kendisinden. İnternet hızınızın uygulamanın donmasında kayda değer bir etkisi bulunmuyor. Bu nedenle biz bu iki maddede donma sorununu ele alacağız.
Öncelikle Instagram'da donma sorunu yaşıyorsanız uygulamayı kapatıp açmayı deneyin. Sorun çözüldüyse, sorunun telefon kaynaklı olduğu düşünülebilir. Bu sorun sıkça oluyorsa telefonunuzun modelinden kaynaklı olabilir. Telefonunuz eski bir modelse artık yeni cihazlarla daha uyumlu çalışan Instagram gibi uygulamalar yer yer donma sorununu kullanıcılara yaşatabilir.
Diğer yandan sorunun bir diğer kaynağı Instagram'ın ta kendisidir. Ancak Instagram yüzünden bu sorunu yaşadığınız süre çok uzun değildir. Yayınlanan yeni bir güncelleme ile birlikte genelde bu sorun ortadan kalkar ve sık sık donma sorunu yaşamazsınız. Bu nedenle Instagram donma hatasının daha çok cihazınızdan kaynaklı olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.
Bu sorundan kurtulmak için Instagram'ı en güncel sürümde tutun. Telefonunuzun da en yeni Android veya iOS güncellemesini aldığına emin olun.
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