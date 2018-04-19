Instagram neden açılmıyor? Çöktü mü?
Sosyal paylaşım platformu Instagram'a bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Kullanıcılar Instagram'a neden bağlanamadıklarını merak ediyorlar. Peki Instagram'a ne oldu? Gerçekten çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
Instagram'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'a neden girilmiyor sorusu şu an sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak?
Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a bir süredir bazı kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor.
Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında Instagram'ın kullanıcıyı hesabından kendi kendine attığı dikkat çeken hatayla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.
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