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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.07.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Instagram nasıl silinir? Instagramı dondurmanın adımları!

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Instagram nasıl silinir? Instagramı dondurmanın adımları!

Son zamanların en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın bazı kullanıcıları, zaman zaman hesaplarını dondurmak veya tamamen silmek isteyebiliyor. Peki, Instagram nasıl silinir? Instagram hesabı nasıl dondurulur? İşte Instagramı silmenin ve dondurmanın adımları!

Facebook ve Twitter gibi Instagram hesabı da hem dondurulup hem de silinebiliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’ı silmenin ve dondurmanın yöntemlerini derledik. Hesabınızın yönetimini gerçekleştirebilmek için tek yapmanız gereken adımları takip etmek. Sizler de bu işlemleri takip ederek Instagram hesabınızı tamamen silebilir veya geçici olarak dondurabilirsiniz.

INSTAGRAM NASIL DONDURULUR?

Hesabınızı geçici olarak dondurduğunuz paylaştığınız fotoğraflar, yaptığınız yorumlar, beğenmeler gizleniyor, ancak silinmiyor.
Sağ üst köşede bulunan profil işaretine tıklayın. Açılan ayarlar menüsünde en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Hesabınızı yine aynı yol üstünden tekrar etkinleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM NASIL SİLİNİR?

Instagram uygulamasını mobil sistem üzerinden silecekseniz aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Telefonunuz üzerinden öncelikle instagram uygulamasını açın.
2. Uygulamayı açtıktan sonra sağ altta ki ufak profil resminize tıklayarak, profil sayfanıza geçiş yapın.
3. Profil sayfanız açıldıktan sonra sağ üstte yer alan alt alta üç nokta işaretine tıklayarak seçenekler menüsünü açın.
4. Açılan seçenekler menüsünde sayfayı aşağıya kaydırarak “Destek” başlığı altında ki “Instagram Yardım Merkezi” linkine tıklayın.
5. Yukarıda ki adımdan sonra tarayıcınız açılacak ve resimde ki gibi bir sayfa karşınıza çıkacaktır. Karşınıza çıkan bu sayfadan “Hesabınızı Yönetme” seçeneğini seçin.
6. Ardından açılan sayfadan “Hesabınızı Silme” seçeneğini seçini
7. Ardından karşınıza iki tane şık çıkacaktır, birinci şık hesabınızı geçici olarak kapatmanızı yani dondurmanızı sağlar. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için instagram hesap dondurma isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Biz ise hesabımızı kalıcı olarak kapatmak için bu sayfada ki ikinci şık olan “Hesabımı nasıl silerim?” seçeneğini seçin

8. Sonrasında açılan sayfada “Hesabımı sil” sayfasına gidin.
9. Daha sonra işleminize devam edebilmeniz için instagram giriş sayfası karşınıza gelecektir, burada kullanıcı bilgilerinizi girerek “Giriş yap” butonuna tıklayın.
10. Açılan sayfada size hesabınızı neden silmek istediğinizi soracaktır, kendinize uygun gelen seçeneği seçin.

 

 

 

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