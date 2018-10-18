Instagram'da mavi tik almanın yolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram'da mavi tik almanın yolu
GeriTeknoloji Instagram'da mavi tik almanın yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
18.10.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Instagram'da mavi tik almanın yolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Instagram'da mavi tik almanın yolu

Instagram, Temmuz ayı itibariyle ilk olarak Avustralya'da sunduğu onaylı hesap talep etme özelliğini ilerleyen günlerde tüm dünyaya sunmaya hazırlanıyor. Peki bu ne demek? Bu, artık dileyen herkesin bir onaylı hesabı olacağı anlamına gelmiyor; ancak hesabınızın mavi tik alma ihtimali varsa artık bunu doğrudan siz talep ederek göreceksiniz.

Instagram'da bazı profil hesaplarında mavi tik görüyoruz. Buna onaylı hesap deniyor. Daha çok tanınmış kişilerin kullandığı bu onaylı hesabı herkes kullanamıyor. Özellikle hesabı taklit edilmeye çok açık veya mağdur olabilme ihtimali olan hesaplar onaylı hesaba dönüşebiliyor. Peki Instagram onaylı hesaba geçişi nasıl yapıyor?

Bugüne kadar kullanıcıların doğrudan başvurmasının ötesinde Instagram, kendi kriterlerine bakarak otomatik olarak onaylı hesaba geçişi yapıyordu. Yani kullanıcılar bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyordu. Ancak Avustralya'da ilk olarak başlayan bir özellik, tüm dünyada yakında kullanıcılara sunuluyor. Yani artık sadece profil sayfanıza girip ayarlar kısmından onaylı hesap için 'başvuru'da bulunabiliyorsunuz. Ancak burada 'başvuru' kelimesinin altını çizmek gerek. Çünkü bu özellik her ne kadar kullanıcılara Ayarlar altında sunulacak olsa da, sonuçta 'başvuru'dan öte bir şey olmayacak. Yani siz başvuracaksınız; Instagram gerçekten hesabınızın mavi tik almasına gerek olup olmadığını kontrol edecek ve gerekli görürse bu talebinize olumlu dönüp sizi onaylı hesaba geçirecek.

Ancak Instagram'ın bu talebinize ne kadar sürede yanıt vereceği bilinmiyor. Bunu, özellik hayata geçtiğinde göreceğiz. Ancak olumlu ya da olumsuz mutlaka Instagram tarafından yanıt alacaksınız.

PEKİ ŞU AN ONAYLI HESAP ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Instagram'ın bu konudaki açıklaması şöyle:

"Şu anda yalnızca bazı tanınmış kişilerin, ünlülerin ve markaların doğrulanmış simgeleri bulunmaktadır. Şimdilik doğrulanmış simgesi talep etmeniz veya satın almanız mümkün değildir. Hesabınızda doğrulanmış simgesi yoksa, insanlara kimliğinizin gerçek olduğunu bildirmenin başka yolları da vardır. Örneğin resmi internet sitenizde, Facebook sayfanızda veya Twitter hesabınızda Instagram profilinizin bağlantısına yer verebilirsiniz."

PEKİ YA FACEBOOK'TA ONAYLI HESABI OLUP DA INSTAGRAM'DA OLMAYANLARA NE OLACAK?

Instagram'ın bu konuda da bir açıklaması bulunuyor:

"Instagram'da yalnızca bazı tanınmış kişilerin, ünlülerin ve markaların doğrulanmış simgeleri bulunmaktadır. Doğrulanmış simgesi olan Facebook Sayfalarının tamamının Instagram hesaplarında doğrulanmış simgesi yoktur. Şu anda, yalnızca taklit edilme ihtimali yüksek olan Instagram hesaplarının doğrulanmış simgeleri vardır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PlayStation 4 için kritik güncelleme yayınlandı!

Türk bilim insanı Yıldız, öğrencilere NASA'dan seslendi

'Açık kaynak kod platformu kuracağız'

İşte Japonların yeni nesil robotları