Instagram kullanıcılarının ‘beğeni’ kaygısı sona eriyor

Peki, kullanıcılarının beğeni sayılarını artırmak için türlü konseptler geliştirdiği, yarıştığı bir sosyal medya platformu bu kararı neden alır? İşte bu sorunun cevabı, Instagram’ın gördüğü büyük resimde ve geliştirdiği ‘’özgür ve kaygısız kullanıcı’’ stratejisinde saklı.

Beğeni sayısı rekabeti sona erecek, kullanıcılar özgürleşecek

Sosyal medya kullanıcıları geçmiş yıllarda beğenilme, takip edilme, etkileşim alma gibi kaygılar duymadan daha rahat paylaşım yapabiliyordu. Son dönemde ise hem kişiler hem de markalar (kurum ve işletme hesapları) paylaşım yaparken kendilerini rahat hissetmiyor; çünkü yapılan paylaşımın yeterince beğeni almaması bir prestij kaybı olarak algılanıyor. Hatta birçok marka sadece bu kaygısından dolayı gönderilerinin tümüne reklam verme ihtiyacı duyuyor, bütçesinin kısıtlı olması durumunda da paylaşım sayısını azaltıyor. Kişi profillerindeyse kriz daha büyük. Kullanıcılar düşük beğeni alan gönderilerin utanç verici olduğunu düşünerek silme ihtiyacı duyuyor ya da paylaşım yapmaktan tamamen vazgeçiyor. Özellikle Z kuşağındaki gençler, sosyal medyadaki bu kaygılarından dolayı ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Durumun farkına varan Instagram yetkilileri, kullanıcıların daha rahat, daha özgür ve yüksek beğeni kaygısı duymadan daha fazla paylaşım yapabilmesi için gönderilerin beğeni sayılarını gizleme kararı aldı; tıpkı Story’de olduğu gibi.

Birleşik Krallık beğeni butonunu tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Birleşik Krallık veri koruma işlerinden sorumlu olan Bilgi Komisyon Ofisi (ICO) da geçtiğimiz günlerde hem Facebook’ta hem de Instagram’da beğeni butonunu tamamen kaldırmayı öneren detaylı bir teklif hazırladı. Temel gerekçeyse sosyal medya kullanıcısı çocukların ve gençlerin gizliliğini korumak ve güvenlik risklerini en aza indirmek. Z kuşağındaki kullanıcıların daha fazla beğeni almak için çoğu zaman gizliliklerini arka plana attıklarını düşünen Birleşik Krallık yetkilileri, bu konuda örnek teşkil edecek bir adım atmayı hedefliyor. Öncelikle Facebook ve Instagram'da yapılacak düzenlemelerden zaman içinde Twitter ve Snapchat gibi uygulamaların da etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca bu teklifte dijital platformlardaki uygulamaları, çevrimiçi oyunları, eğitim sitelerini ve yayın servislerinin karşılaması gereken şartları güncellemeyi öneren maddeler de yer alıyor. Alınacak kararların sosyal medya dinamiklerini ne şekilde değiştireceği ise şimdiden merak konusu.



Şinasi Furkan AVCI

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