Instagram kullanıcılarını sevindirecek özellik!
Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Instagram kullanıcılarına 4 yeni özellik daha getirecek.
Bütün Dünya'da en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı saysını artırmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Twitter üzerinden sızdırılan bilgilere göre artık Instagram hikayelere kullanıcılar emoji ile hızlı cevap verebilecekler. Bu sayede daha hızlı etkileşim sağlamayı amaçlayan uygulamanın hikaye arşivleri de değişiyor. Instagram hikaye arşiv kısmına kullanıcıların aradıkları günü hızlıca bulması için takvim ekleniyor.
Instagram hikayelere gelecek olan özelliklerden bir diğeri ise slow montion yani yavaş çekim özelliği. Bu özellik sayesinde hikayelerinizi ağır çekimde çekebileceksiniz. Ayrıca telefonunuzda bu özellik yoksa bile uygulama size bu imkanı sunacak. bir diğer gelecek olan özellik ise kullanıcıları sessize alma. Artık Instagram kullanıcıları istemediği kullanıcıları sessize alabilecekler. Son olarak platforma görüntülü arama özelliği de geliyor. Bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen platforma bu özelliklerin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.
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