Instagram kullanıcılarına önemli uyarı: Önce uyarı, sonra hesaplar kapatılacak
Instagram, son haftalarını platformunu iyileştirmek için harcıyor. Özellikle uygulamayı kötüye kullanan ve diğer kullanıcıları rahatsız eden hesaplara savaş açan şirket, hesaplar kapatılmadan önce kullanıcılarına uyarı verecek.
Instagram, kurallarına uymayanlara önce uyarıda bulunacak; ardından hatada ısrar edilirse, yani kural çiğnenirse hesap otomatik olarak kapatılacak. Kurallarını ihlal edenlere artık göz açtırmamayı hedefleyen şirket, uyarı yapmadan hesapların kapatılmasından yana değil. Kullanıcıların yaptıklarının farkına varmalarını isteyen Instagram, 'Hesabınız silinebilir' başlıklı bir uyarı mesajını kullanıcıya yollayacak.
Bu bilgilendirmeyi aldıktan sonra kullanıcının yapacağı hatanın ise geri dönüşü yok; yani Instagram hesabınız ikinci kez hata yapmanız halinde silindiğinde geri dönüşü olmayacak.
Instagram'ın kuralların çiğnenmesini tespit etmesinde kendi algoritması olduğu kadar, kullanıcılardan gelen geri bildirim ve şikayetler de oldukça önemli bir yer tutuyor. Diğer yandan sistemin otomatik olarak sildiği bir paylaşımı için kullanıcı itirazda bulunabilecek. Çıplaklık, pornografi, nefret söylemi, zorbalık, taciz, uyuşturucu ve terörizm konularında silinen paylaşımlar için kullanıcılar haklı bulunursa silinen içerikler geri gelebilecek.
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