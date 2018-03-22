Instagram kullanıcıları için sürpriz değişiklik

Instagram'ın "Hakkında" bölümünde öncesinde sadece internet sitesi ve düzyazıya yer verilirken, yeni gelen özellikle kullanıcılar, hashtag'ler ve farklı Instagram hesapları yönlendirmeleri yazabilecek. Bugün yapılan açıklamayla beraber bu özelliğin dağıtımına da başlandığı öğrenildi. Özellik, hem iOS, hem de Android platformları için sunulmuş durumda.

Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların dikkat etmesi gerek bir husus farklı hesap yönlendirmelerinde. Başka bir hesaba, kendi profilinde yer vermek isteyen kullanıcıların, o kişiye bir uyarı bildirimi gideceğini unutmamaları gerekiyor. Bu uyarı bildiriminin gitmesinin sebebi ise kullanıcının rahatsız edilmemesi durumu. Eğer karşı taraf bu bildirimi onaylarsa kendi hesabında, o kişinin hesabı da görünebilecek. Yönlendirmeler de böyle sağlanacak. Eğer karşı taraf bu teklifi reddederse eklenmek istenen hesap "Hakkında" bölümünde gözükecek, ancak, o hesaba ulaşma imkanı ortadan kalkacak.