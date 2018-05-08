Instagram kapatma linki | Türkçe

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
08.05.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Instagram kapatma linki | Türkçe

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Instagram kapatma linki | Türkçe

Instagram hesabınızı kapatmak mı istiyorsunuz? İşlem son derece basit. Çeşitli sebeplerden dolayı Instagram hesabını kapatmak isteyen vatandaşlar, bu işlemi nasıl yapacaklarını merak edip araştırıyor. Son dönemin popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da hesap kapatmak ise sanılandan daha kolay bir işlem. Hesabınızı pratik bir şekilde kapatmak için öncelikle yapmanız gereken bazı işlemler var. Peki, Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram'da hesap nasıl silinir?

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram’da hesabı olan ve artık bu hesabını çok vakit geçirdiği ya da başka nedenlerle kapatmak isteyen kişiler, kapatma işlemini nasıl ve nereden yapacağını sorguluyor. Instagram hesabınızı kapatmak için yapmanız gereken birkaç basit işlem var. İşte Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler...

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gereken işlemleri sizler için derledik. Aşağıda yazan bilgileri uyguladığınız takdirde hesabınızı kapatabilirsiniz.

Hesabınızı silmek için ilk önce hemen altta yer alan bağlantıya tıklamanız gerekiyor.

HESABINIZI SİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Adrese tıkayıp giriş yaptıktan sonra, "Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle" bölümünün yanındaki kutucuktan hesabınızı neden sildiğinize dair bir gerekçe seçmelisiniz.

Daha Sonra karşınıza gelecek olan bölümden, "Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat" butonunu tıklamanız gerekiyor. Tüm bu işlemleri yaparken Instagram sizden mevcut kullandığınız şifreleri de isteyecek.

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