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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
13.02.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Instagram internet sitesi üzerinde mesajlaşma uygulaması için testlere başladı

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Instagram internet sitesi üzerinde mesajlaşma uygulaması için testlere başladı

Mashable, sosyal medya devlerinden Instagram'ın, şu ana dek sadece uygulama üzerinden kullanılabilen direkt mesaj özelliğinin web sitesinde kullanılması için testlere başladığını öne sürdü.

Habere göre, internet sitesinin hem masaüstü hem de mobil versiyonlarında testlerine başlanan özellik, sonrasında platformun iki versiyondan da kaldırıldı.

Daha önce medyada yer alan haberlerde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in mesajlaşma hizmetleri ve uçta uca şifreleme özelliklerin bütün platformlarda uygulamaya geçirilmesi kararını açıklamıştı. Kullanıcıların farklı uygulamalar üzerinde mesajlaşmasını sağlayan projenin, 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

Instagram internet sitesi üzerinde mesajlaşma uygulaması için testlere başladı

Ayrıca Facebook’un hafta başında yaptığı açıklamaya göre, kendisine zarar veren fotoğraf ya da görüntü paylaşan kişileri, Facebook ve Instagram üzerinde sansürleyecek. Birleşik Krallık'ta geçen yıl intihar eden Molly Russell’ın babası açıklamasında, "Instagram, kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.

Sosyal medya devi, İngiliz gencin babasının eleştirilerini takiben, kullanıcılarını korumak için yeni bir kural devreye soktu. Buna göre, Instagram, kişilerin kendisine zarar veren görüntülerinin ve bu eğilimdeki paylaşımların engelleneceğini açıkladı. Instagram Ürün Müdürü Adam Mosseri, tartışmalı içerikleri olabildiğince çabuk sileceklerini belirtti.

Instagram'da bir hesabın gizliliği nasıl anlaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Instagram'da bir hesabın gizliliği nasıl anlaşılır bunu anlatıyor olacağız.
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