Instagram hikayeler bölümüne bir özellik daha!
Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın hikayeler bölümü noktasında özellikler durmak bilmiyor. Instagram hikayeler bölümüne "Focus" özelliğinden sonra bir özellik daha geldi.
Instagram, hikayeler konusunda getirdiği yeniliklere bir yenisini daha ekledi. Gelen yeni güncellemeyle Instagram kullanıcıları, hikayeler bölümüne birden fazla fotoğraf ve video yükleyebilecek. Bu güncelleme öncesinde de kullanıcılar bu işlemi yapabiliyordu. Ancak, her fotoğraf veya video için aynı işlemin tekrarlanması gerekiyordu. Şimdiyse bu durum ortadan kalktı.
Instagram kullanıcıları artık tek bir işlemle en fazla 10 adet olmak kaydıyla hikayeler bölümüne fotoğraf veya video ekleyebilecek. Hikayeler bölümüne eklenecek olan yeni bir buton sayesinde gerçekleşecek olan bu işlemde, fotoğraf ve videoların sırası ise seçim önceliğine göre hazırlanacak. Yalnız, bu özellik şimdilik sadece Android kullanıcıları için sunulmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda da iOS kullanıcıları için bu özelliğin sunulması bekleniyor .
Yorumları Göster
Yorumları Gizle