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    Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabı kapatma işlemi

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Çeşitli sebeplerden dolayı Instagram hesabını kapatmak isteyen vatandaşlar, bu işlemi nasıl yapacaklarını merak edip araştırıyor. Son dönemin popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da hesap kapatmak ise sanılandan daha kolay bir işlem. Hesabınızı pratik bir şekilde kapatmak için öncelikle yapmanız gereken bazı işlemler var. Peki, Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram'da hesap nasıl silinir?

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram’da hesabı olan ve artık bu hesabını çok vakit geçirdiği ya da başka nedenlerle kapatmak isteyen kişiler, kapatma işlemini nasıl ve nereden yapacağını sorguluyor. Instagram hesabınızı kapatmak için yapmanız gereken birkaç basit işlem var. İşte Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler...

    INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

    Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gereken işlemleri sizler için derledik. Aşağıda yazan bilgileri uyguladığınız takdirde hesabınızı kapatabilirsiniz.

    Hesabınızı silmek için ilk önce hemen altta yer alan bağlantıya tıklamanız gerekiyor.

    HESABINIZI SİLMEK İÇİN TIKLAYIN

    Adrese tıkayıp giriş yaptıktan sonra, "Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle" bölümünün yanındaki kutucuktan hesabınızı neden sildiğinize dair bir gerekçe seçmelisiniz.

    Daha Sonra karşınıza gelecek olan bölümden, "Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat" butonunu tıklamanız gerekiyor. Tüm bu işlemleri yaparken Instagram sizden mevcut kullandığınız şifreleri de isteyecek.

    Tüm bu adımları doğru ve eksiksiz yaptığınız takdirde, Instagram hesabınız kesin olarak silinmiş olacak. Instagram hesabınızı bu şekilde kapattığınızda tekrar aynı kullanıcı adını kullanmanız ise maalesef mümkün olmayacak.

    Etiketler: Instagram silme , SeoHaber , NoMobil
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