Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabı kapatma işlemi

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram’da hesabı olan ve artık bu hesabını çok vakit geçirdiği ya da başka nedenlerle kapatmak isteyen kişiler, kapatma işlemini nasıl ve nereden yapacağını sorguluyor. Instagram hesabınızı kapatmak için yapmanız gereken birkaç basit işlem var. İşte Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler...

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gereken işlemleri sizler için derledik. Aşağıda yazan bilgileri uyguladığınız takdirde hesabınızı kapatabilirsiniz.

Hesabınızı silmek için ilk önce hemen altta yer alan bağlantıya tıklamanız gerekiyor.

HESABINIZI SİLMEK İÇİN TIKLAYIN



Adrese tıkayıp giriş yaptıktan sonra, "Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle" bölümünün yanındaki kutucuktan hesabınızı neden sildiğinize dair bir gerekçe seçmelisiniz.

Daha Sonra karşınıza gelecek olan bölümden, "Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat" butonunu tıklamanız gerekiyor. Tüm bu işlemleri yaparken Instagram sizden mevcut kullandığınız şifreleri de isteyecek.

Tüm bu adımları doğru ve eksiksiz yaptığınız takdirde, Instagram hesabınız kesin olarak silinmiş olacak. Instagram hesabınızı bu şekilde kapattığınızda tekrar aynı kullanıcı adını kullanmanız ise maalesef mümkün olmayacak.