Instagram'da çok önemli değişiklik

Geçtiğimiz yıllarda Facebook, Instagram'da, kullanıcıların takip ettiği hesaplardan gelen fotoğraf ve videoları kronolojik sıraya göre sınıflandırmış ve birçok kullanıcı tarafından tepki almıştı. Facebook, yaptığı bu hamleyle, Instagram kullanıcılarının beğenisini yeniden kazanacak gibi duruyor.

Son gelen duyumlara göre şirket, kronolojik akış yapısındaki değişikliği, bazı kullanıcılarda test ediyor. Instagram'da bu konu hakkında şu anki durum, algoritmalar üzerine kurulu yani kullanıcıların, ilgi çerçevesine göre sıralama yapılıyor. Kullanıcılar da bazı içerikleri kaçırdıklarından dolayı bu durumdan şikayetçi bir tavır sergiliyor. Kullanıcıların düşüncelerine önem veren şirket, eğer bu test sonucu başarılı olursa, hem algoritma tabanlı sistemi hem de kronoloji sıra sistemini sunacak. Bu sayede kullanıcılar, isterlerse algoritma tabanlı sistemi, isterlerse de kronolojik sıra sistemini kullanacak.