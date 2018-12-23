Instagram foto indirme | İşte en basit yolu
Instagram foto indirme nasıl yapılır? Instagram'a bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan girdiğinizde bazen beğendiğiniz fotoğrafları kaydetmek istersiniz. Telefonunuzdayken bu iş gayet basit, ekran görüntüsü almak için telefonun özelliğini kullanmanız yeterli. Peki bilgisayarda bu iş nasıl oluyor?
Instagram'da fotoğraf nasıl indirilir? Öncelikle instagram sayfasını chrome'da açıyoruz. Fotoğrafın üzerine fareniz ile sağ tıklayarak açılan menüde en alttaki incele seçeneğine tıklıyoruz. sağ tarafta bir frame açılıyor.
Frame üst tarafında sayfa kodlamasını gösteren bölümde üçgen ok işaretleri ile belirlenmiş her kod gurubunun üzerinde mouse ile gezinin. Tıklamayın, sadece üzerinde gezdirin. Her satır için solda sayfanın başka bölümünün seçildiğini göreceksiniz. İşte sayfa üzerinde sadece resmin seçildiği kod satırına çift tıklayın.
Burada https ile başlayan adresi kopyalayın ve notepad'e yapıştırın. Bizim örneğimizde şu şekilde bir link var;
https=2//igcdn-photos-f-a=1akamaihd=1net/hphotos-ak-xpt1/t51=12885-15/e35/12383451_1062843217090357_1482035834_n=1jpg?ig_cache_key=0mtıwnja0mzy4ndyzndı3nzu2nw%3d%3d=12
Burada Instagram'ın yaptığı kurnazlık iki nokta üst üste yerine =2 ve nokta yerine =1 kodları kullanmış olması. bunları olması gereken şekilde değiştirip jpg'den sonrasını siliyoruz. Düzeltilen adresi boş bir sekmeye yapıştırıp adrese gidin.
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