Instagram fenomenlerinin özel iletişim bilgileri açığa çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram fenomenlerinin özel iletişim bilgileri açığa çıktı
GeriTeknoloji Instagram fenomenlerinin özel iletişim bilgileri açığa çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA - Fotoğraf: AP
21.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Instagram fenomenlerinin özel iletişim bilgileri açığa çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Instagram fenomenlerinin özel iletişim bilgileri açığa çıktı

Aralarında milyonlarca Instagram fenomeni, ünlü isim ve marka hesaplarının özel bilgilerinin bulunduğu verilerin korunmasız halde internette yayınlandığı ortaya çıktı.

Amazon Web Servisleri tarafından barındırılan verilerin herhangi bir şifreye gerek kalmadan herkesin ulaşabileceği şekilde görülebildiği ve bu verilerin içersinde 49 milyondan fazla kişinin bilgisinin olduğu belirtiliyor.

Techcrunch.com sitesinin haberine göre veri içerisinde, bu kişilerin bulundukları şehir ve ülke, profil fotoğrafı, kaç kişi tarafından takip edildiği bilgilerinin yanı sıra, kişisel e-posta adresi ve telefon numaraları da bulunuyor

Habere göre, güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, ortaya çıkardığı veri açığını güvenli hale getirmek ve sahibini bulmak için Techcrunch sitesi ile iletişime geçti.

Sen, bu verilerin Hindistan'daki bir sosyal medya pazarlama şirketine ait olduğunun farkına vardı. Bu şirketin Instagram fenomenlerine reklam içerikli paylaşımları hesaplarında paylaşmaları için para ödedikleri belirlendi.

Şirket ile iletişime geçildikten bir süre sonra Mumbai merkezli şirketin sunduğu verileri görünmez hale getirdiği ortaya çıktığı belirtilirken, şirketin kurucusu ve yöneticisi ise şirketin bu hesapların kişisel e-posta adreslerini ve telefon numaralarını nasıl topladığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Instagram'ın sahibi olduğu Facebook ise söz konusu olayı detaylı olarak incelediklerini açıkladı.

 

İstanbul hiç böyle fotoğraflanmadıSamsung'un ultra geniş açılı kameraya sahip yeni akıllı telefonlarından Galaxy A50 ile İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda gündoğumuyla yeni günü karşıladık ve Otağtepe'de günbatımına değin şehrin en güzel bölgelerine giderek muhteşem kareleri yakalamaya çalıştık. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?