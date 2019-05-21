Instagram fenomenlerinin bilgileri sızdırıldı

Instagram kullanıcılarının hesap bilgilerinin bulunduğu veritabanının bir şifre ile korunmayacak kadar özensizce saklanıyor olması felaketi beraberinde getirdi. Bu veritabanının nerede olduğunu öğrenenlerin bir korsan yazılım veya şifre kırıcı kullanarak verilere ulaşması ise kaçınılmaz oldu. Veritabanının son halinde 49 milyondan fazla bilgi olduğu biliniyordu ancak bu sayının her saniye arttığını biliyoruz.

Instagram hesaplarına ait verilerin saklandığı veritabanında kullanıcıların hesap bilgileri, bio, profil fotoğrafı, takipçi sayıları, kayıtlı oldukları şehir-ülke bilgileri ve hesap sahibinin telefon numarası ve e-posta adresi gibi gizli bilgilerin de bulunduğu belirtildi.

TechCrunch’ın haberine göre güvenlik uzmanı Anurag Sen’in bu veritabanını keşfettikten sonra TechCrunch ile iletişime geçmesi üzerine ekip veritabanının izini sürmüş. Ulaştıkları nokta Mumbai merkezli bir sosyal medya pazarlaması firması olan Chtrbox olmuş. Chtrbox, influencerlara sponsorlu içerik girişi için ödeme yapan bir pazarlama şirketi.

Şirket influencerların beğeni, paylaşım, etkileşim gibi verilerini kayıt altına alıyor. Sızdırılan veritabanında bu verileri bulan ekip birkaç yüksek takipçili yemek bloggerı, Instagram fenomeni ve ünlü isminde hesaplarıyla karşılaşmış. Ardından birkaç fenomen ile iletişime geçen TechCrunch ekibi, kullanıcılardan telefon numaralarını doğrulamış. Konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından veritabanının çevrimdışı hale getirildiği belirtildi.

Instagram ana şirketi Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada, e-posta adresi ve telefon numarası da dahil olmak üzere ortaya çıkan verilerin Instagram mı yoksa başka kaynaklı mı sızdığını araştırdığını bildirdi.