Instagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi?
GeriTeknoloji Instagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
27.08.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Instagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Instagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi?

Instagram'da etki sahibi (influencer) Tiffany Mitchell geçen ay bir motosiklet kazası sonrasında kendisini yolda yatarken gösteren bir dizi fotoğraf paylaşmıştı. 211 bin takipçisi olan Amerikalı Mitchell'e önce geçmiş olsun mesajları gelirken bir süre sonra şüpheci yorumlar belirmeye başladı. Sahi Instagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi?

Buzzfeed'in konu hakkındaki haberi üzerine bu yorumlar çoğaldı. Kazanın travmatik özelliği dikkate alındığında fotoğraflar çok güzel görünüyordu. Ayrıca bazı tutarsızlıklar vardı.

Mitchell'in birden fazla kaskı vardı. Hiç kan yoktu. Paylaşımında neden dövmecisinin ismini anmıştı? (Çiçeklerine biraz rötuş yapılması gerektiğini söylüyordu.) Fotoğraflardan birinde neden bir su markası öne çıkarılmıştı?

Tiffany Mitchell bu fotoğrafları reklam amacıyla paylaşmakla suçlanıyor bugün. Mitchell bu yüzden ölüm tehditleri bile aldığını söylüyor.

Fotoğrafları o gün kendisiyle beraber olan arkadaşı Lindsey Grace Whiddon çekmişti.

"Bugün onlara bakınca neden kurgulanmış göründüklerini anlayabiliyorum; kendim gerçekten orada olmasaydım öyle olmadıklarına inanmakta zorlanabilirdim" diyor Whiddon.

"Ama kurgu değiller; birkaç saat sonrasına kadar fotoğraf çekildiğinden Tiffany'nin de haberi yoktu."

Tepkiler üzerine Tiffany bu fotoğrafları kaldırıp kendisini savunan bir video paylaştı.

Tiffany, erkek arkadaşı James Cloninger'i 2016'da bir motosiklet kazasında kaybettiğini söyledi. Onunla ilişkisine ve üzüntüsüne değinen paylaşımlarda bulunmuş eskiden.

Tiffany kazanın kurgu olduğu iddialarını kabul etmiyor. Tennessee'de bir viraja hızla girince düşmüş motosikletten. Kendisi ve arkadaşı Lindsey'in BBC'ye gönderdiği yayınlanmamış fotoğraflarda polis ve ambulans olay yerinde görülüyor.

Ambulansı olay yerindeki bir görgü tanığı çağırmış. Ciddi bir yaralanma belirtisi göstermediği için hastaneye gitmek istememiş, yaraları olay yerinde sarılmış.

Kaskını ise düştükten sonra sakinleştiğinde ve iyi olduğunu anladığında başından çıkarmış. Diğer kask ise fotoğraftaki arkadaşınınmış.

"Bunun kurgu olduğu veya marka reklamı için yapıldığı nasıl söylenebilir anlamıyorum" diyor.

"Reklam işi yaptığımda her zaman dürüst oldum… Bir şirket ürününü paylaşmamı istediğinde bunu daima açık ifade ediyorum."

Suyun kendisine olay yerinde verildiğini ve herhangi bir marka olabileceğini söylüyor. SmartWater su markasının sahibi Coca Cola yaptığı açıklamada, Tiffany Mitchell ile ilişkisi olmadığını ifade etti.

Tiffany, yayınlanmasını istemediği halde Buzzfeed'de çıkan haber üzerine gösterilen "nefret karşısında korkuya kapıldığını" söylüyor.

Olaya gösterilen tepkiler, insanların Instagram'daki paylaşımlara giderek ne kadar şüpheci yaklaştığını gösteriyor.

Instagram fenomenleri inandırıcılığını yitirdi mi

Zira Instagram'da etki sahibi kişilerin reklam içeren paylaşımları açıktan ifade etmeyen örnekler giderek artıyor.

Geçen ay İngiltere'de reality TV yıldızı Jemme Lucy'nin bir İnstagram paylaşımı Reklam Standarları Kurumu tarafından yasaklanmıştı. Fotoğrafta Lucy hamile iken zayıflama amaçlı bir kahve markası kullanırken görülüyordu.

Kurumdan yapılan açıklamada, paylaşımın, hamilelikte güvenli olmayan uygulamaları teşvik etme ve reklam amaçlı olduğunu açıktan beyan etmeme gibi birçok kuralı ihlal ettiği belirtiliyordu.

Bazen de herhangi bir marka ile anlaşmalı olmadığı halde o markanın reklamını yapıyormuş gibi davrananlar oluyor. Aralık ayında Amerian dergisi Atlantic'te sahte sponsorlu içeriklerle ilgili bir haber yayınlanmıştı.

Haberde bir uzman, "Ne kadar çok sponsorunuz varsa o kadar itibarlı görülüyorsunuz" diyordu.

"Instagram gerçek oluyor" sloganıyla reklamı yapılan ve Bahama Adaları'nda lüks konutlarda "en iyi yemekler, en iyi sanat ve müzik" vaadiyle yüz binlerce dolarlık biletleri satılan Fyre Festival fiyaskosu da hala hatırlarda. Konu ile ilgili iki belgesel yapıldı ve festival organizatörleri sahtekârlıktan hapiste bugün.

Bir de takipçilerin görmek istediği şeyler var.

Instagram koçu ve Hashtag Authentic adlı kitabın yazarı Sara Tasker'a göre, "İzleyiciler daha fazla gerçeklik görmek istediğini söyleyebilir, ama karşılarına çıkan şeyler arasında gerçekliğin güzelleştirilmiş versiyonunu tercih ediyorlar. Bulaşıkları, kedi kusmuğunu ya da mutfaktaki lavaboyu değil…"

Sosyal medyada etki sahibi kişiler (influencers) takipçi sayılarını artırmak ve kendilerini daha pazarlanabilir kılmak için sürekli Instagram algoritmalarıyla oynuyor. Yani bu bir popülerlik mücadelesi.

Bu kişiler takipçilerinin görmek istediği şeyleri paylaşıyor, çünkü ne kadar çok insan bakarsa o kadar öne çıkıyor paylaşımları.

Tasker'a göre, itibar bakımından bu kişiler ünlülerden daha fazla sorgulanıyorlar.

"Influencer'ların paylaşımda bulunma dışında bir yetenekleri olmadığına dair haksız bir algı var, bu yüzden çalışmalarında daha yüksek standart bekleniyor onlardan."

"Oysa ünlüler markalarla ortaklıkları konusunda açık beyanda bulunmada takipçilerini daha fazla yanıltıyor, ama onlardan aynı şekilde hesap sorulmuyor."

Instagram paylaşımı Tiffany Mitchell'e mesleki açıdan zarar vermiş görünmüyor. Takipçi sayısında 4 bin artış olmuş.

Paylaşımlarını sürdüreceğini söylüyor. Bana yazdığı son e-postada "Daha önce yaptığım gibi paylaşmaya ve her fotoğraf ve kelimede sorumlu davranmaya devam edeceğim" diyor.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?