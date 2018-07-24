Instagram engelleyenleri görme programı ücretsiz
Instagram'da engellendiğimizi anlamak için bir yol var mı? Basit bir yöntemle Instagram'da engellenip engellenmediğinizi anlayabilirsiniz.
Instagram'da sizi engelleyenleri görme şansına sahipsiniz. Bunun için bir uygulamaya da ihtiyacınız yok; zira Instagram'da ilgili profile bakmak bunun için gayet yeterli. Örneğin Instagram'da sizi engellediğinden şüphelendiğiniz profili arayın; büyük olasılık zaten arama sonuçlarında görünmeyecektir. Ama bu hemen sizi engellediği anlamına elbette gelmez; ilgili profil tamamen kapatılmış da olabilir. Bu nedenle başka bir profilden de aynı profili kontrol etmekte fayda var.
Arama sonuçlarında görünmüyor olması sizin yüzde yüz engellenmiş olduğunuzu elbette göstermiyor; ancak ilgili profile girdiğinizde fotoğraf paylaşımları olduğu halde 'Görüntülenecek içerik yok' mesajı görüyorsanız; üzgünüz ki engellenmişsiniz. Bunun için dediğimiz gibi ayrıca bir uygulama indirip bakmaya gerek yok.
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