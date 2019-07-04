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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

İnstagram düzeldi mi? İnstagram neden çöktü?

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İnstagram düzeldi mi? İnstagram neden çöktü?

3 Temmuz öğle saatlerinde İnstagram, Facebook ve Whatsapp'ta meydana gelen problem dolayısıyla erişim sorunu yaşandı. Erişim sorununun yaşanmasının ardından birçok kullanıcı, arama motorları araclığıyla 'İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? ve 'Facebook neden yavaş?' sorusuna yanıt aradı. Peki, İnstagram ve Whatsapp neden çöktü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Popüler sosyal paylaşım platformu İnstagram, yaşanan sorunun ardından birçok kullanıcının gündeminde yer almaya başladı. Whatsapp'ta yaşanan fotoğraf indirilemedi sorunu ve Facebook'taki yavaşlık sonrası kullanıcılar, Whatsapp, İnstagram ve Facebook düzeldi mi sorusuna arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalıştı. Peki, şu an İnstagram düzeldi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

İnstagram'da yaşanan problem esnasında hikaye paylaşmak isteyen bazı kullanıcıların gönderileri askıda kaldı. İnstagram'ın gece saatlerinde düzelmesinin ardından bazı kullanıcıların yüklemeye çalıştıkları paylaşımlar otomatik olarak giderken, bazı paylaşımlar ise 'yüklenemedi' sorunu ile karşılaştı. 

İNSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirterek, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

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