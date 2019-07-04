İnstagram düzeldi mi? İnstagram neden çöktü?
3 Temmuz öğle saatlerinde İnstagram, Facebook ve Whatsapp'ta meydana gelen problem dolayısıyla erişim sorunu yaşandı. Erişim sorununun yaşanmasının ardından birçok kullanıcı, arama motorları araclığıyla 'İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? ve 'Facebook neden yavaş?' sorusuna yanıt aradı. Peki, İnstagram ve Whatsapp neden çöktü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Popüler sosyal paylaşım platformu İnstagram, yaşanan sorunun ardından birçok kullanıcının gündeminde yer almaya başladı. Whatsapp'ta yaşanan fotoğraf indirilemedi sorunu ve Facebook'taki yavaşlık sonrası kullanıcılar, Whatsapp, İnstagram ve Facebook düzeldi mi sorusuna arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalıştı. Peki, şu an İnstagram düzeldi mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İNSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?
İnstagram'da yaşanan problem esnasında hikaye paylaşmak isteyen bazı kullanıcıların gönderileri askıda kaldı. İnstagram'ın gece saatlerinde düzelmesinin ardından bazı kullanıcıların yüklemeye çalıştıkları paylaşımlar otomatik olarak giderken, bazı paylaşımlar ise 'yüklenemedi' sorunu ile karşılaştı.
İNSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.
Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşandığını belirterek, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
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