Instagram durduruldu hatası ve çözümü nedir? Neden oluşur?
Sosyal medya devlerinden Instagram'da yaşadığınız Instagram durduruldu hatası neden meydana geliyor?
Instagram durduruldu hatası, telefon önbelleğinin yetersiz olması veya bir güncellemenin yapılmamış olmasından kaynaklı olabilir. Telefonun önbelleğini fazla kullanan uygulamalardan dolayı diğer uygulamalar düzgün çalışmayabilir. Bu durum diğer uygulamaların çalışmasını doğrudan etkiler ve telefon önbelleği yetersiz kaldığında bazı uygulamalar durdurulur. Bu hatanın sebebi genelde bu durumdur.
Instagram Durduruldu Hatası Çözümü
Hatanın çözümü için bu yöntemi uygulamanız sizi çözüme ulaştıracaktır. İşte "Instagram Durduruldu" hatasının çözümü için bu yöntemi uygulayın.
Instagram’ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.
Arkaplanda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.
Tekrar Instagram’ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.
Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;
Instagram’ı tamamen kapatalım.
Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.
Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram ‘ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.
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