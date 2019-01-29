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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Instagram dünya genelinde çöktü, erişim koptu

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Instagram dünya genelinde çöktü, erişim koptu

Instagram, bu gece yarısında dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşadı. Türkiye'den çok hissedilmese de başta ABD olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde uygulamaya giriş yapmakta sıkıntı yaşandı. Erişim sorunu yaklaşık 2 saat sürdü. Bu sabah saatlerinde Instagram'a erişim normale döndü.

Instagram kullanıcıları güne erişim sorunuyla başladı. Telefondan uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar fotoğraflarına erişim sağlayamadı; diğer yandan Instagram'ın erişim durumunu takip eden Downdetector internet sitesinde de erişim sorununun pek çok ülkede yaşandığı açıkça görüldü. 

Ancak işin ilginç yanı Instagram'da yaşanan erişim sorununun bu kez yeni bir hata kodu doğurması oldu. Kullanıcıların pek çoğu '5xx server error' hatası alırken, kullanıcıların artan şikayetlerini dikkate alan Facebook açıklama metni yayınladı. Açıklamasında durumun farkında olduklarının altı çizilirken, sorunun üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Instagram dünya genelinde çöktü, erişim koptu

Instagram'a erişim sorununun ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD'de hissedildiği görülüyor

Bu sabah saatlerinde ise erişim normale döndü.

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