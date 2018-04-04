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    Instagram dondurma linki | Türkçe

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız çok basit bir yolu var. Instagram'ı öncelikle telefon başında donduramayacağınızı söyleyerek başlayalım; dondurma işlemi sadece bilgisayar üzerinden yapılabiliyor. İşte Instagram dondurma linki ve beraberinde dondurma işlemini yapmanın yolu...

    Instagram dondurma linkini kullanarak Instagram hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden girip Profili Düzenle kısmına tıklayın. Ardından hemen sağ bölmede en altta göreceğiniz 'Hesabımı geçici olarak kapat' seçeneğine tıklayın. Ardından çıkan ekranda ise hesabınızın neden kapatıldığı soruluyor. Herhangi bir neden belirtip şifrenizi girerek hesabınızı kapatabilirsiniz. Hepsi bu! 

    INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ TÜRKÇE | TIKLAYIN

    Hesabınızı kapattıktan sonra 24 saat geçmeden yeniden aktif edemezsiniz. Hemen açmaya çalışmayın yanlış şifre hatası verecektir. Ayrıca bilgisayar üzerinden oturum açmaya çalışıyorsanız açamazsınız, instagram hesabı dondurduktan sonra telefon üzerinden giriş yaparak aktif etmeniz gerekmektedir.

    Evet bir yazımızın daha sonuna geldik. Bu yazımızda instagram dondurma, geçiçi olarak hesap kapatma, instagram hesabı dondurma konusunda yardıma ihtiyaç duyanlar arkadaşlar için bilgi vermeye çalıştık. Sorularınız ve sorunlarınızla ilgili olarak aşağıdaki yorum bölümünden sorularınızı iletirseniz kısa süre zarfında sizinle iletişime geçeceğimizden emin olabilirsiniz.

    Etiketler: instagram dondurma nasıl yapılır , instagram dondurma linki türkçe
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