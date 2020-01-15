Instagram DM'lerine bilgisayar üzerinden erişim başladı

2019 yılında ilk kez büyüme oranı tek haneye düşen; ancak milyonlarca aktif kullanıcısıyla büyük bir kitleye ulaşan Instagram, telefondan olduğu kadar bilgisayar üzerinden de kullanılan bir uygulama. Instagram, ilk etapta web sürümüne çok özen göstermezken, kullanıcılar sadece fotoğrafları görüp beğenebiliyor veya arama yapabiliyordu. Ancak sonrasında aşamalı bir şekilde Instagram'ın mobil sürümünde gördüğümüz özellikler web sürümüne de aktarılmaya başladı.



Hikayelerin de web üzerinden görülebilmesiyle birlikte Facebook, bu kez DM'lere olan erişimi bilgisayarlara vermeye başladı. Henüz küçük bir kitle tarafından görülebilen bu özellik ilerleyen günlerde tüm Instagram kullanıcılarının erişimine açık olacak. Yani şu an instagram.com adresine girip hesabınıza giriş yaptığınızda DM kutusunu görmezseniz şaşırmayın; henüz size aktif edilmemiş demektir.



Özellikle sıkça DM'yi kullananların fazlasıyla işine yarayacak olan bu özellik sayesinde kullanıcılar bilgisayar başında daha rahat bir şekilde iletişim kurabilecek.