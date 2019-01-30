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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Instagram neden İngilizce oldu? | Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır?

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Instagram neden İngilizce oldu? | Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır?

Instagram’da yapılan güncelleme sonrası bazı kullanıcıların dil ayarı otomatik olarak değişti. Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? İşte, ‘Instagram'ı Türkçe'ye nasıl çeviririm?’ sorusunun yanıtı

Instagram dün gece itibarıyla uygulamaya yeni özellikler ekleyerek güncellemeye gitti. Güncelleme bazı telefonlarda dil seçeneğini sıfırladı. Dil seçeneğinin sıfırlanması kafalarda soru işareti bıraktı.  Instagram uygulamasının Türkçe’den İngilizce’ye geçmesi bazı kullanıcıların çeşitli sorun yaşamasına neden oldu. İngilizce bilmeyenler uygulamayı Türkçe kullanmayı tercih ediyor. Peki, Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? Instagram'ı Türkçe'ye nasıl çeviririm?

iPhone iOS Instagram dil ayarları iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için öncelikle ayarlar (settings) bölümüne giriş yapıp ardından dil “language” seçeneğinden istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ancak iPhone telefonlarında şu an dil değiştirme yapılamıyor, güncelleme sonrası yaşanan bu sorunla ilgili ise bir açıklama gelmedi. 

INSTAGRAM DİLLERİ

Danca / Nederlands
Farsça /
Fince / Suomi
Fransızca / Français
Almanca / Deutsch
Yunanca /
İbranice /
Macarca / Magyar (Sadece Android)
Endonezce / Bahasa Indonesia
İtalyanca / Italiano
Japonca /
Korece /
Malayca / Bahasa Melayu
Norveççe / Norsk
Lehçe / Polski
Afrikanca / Afrikaans
Arapça
Bulgarca / Български (sadece Android)
Kanada Fransızcası / Français (Kanada) (sadece Android)
Çince /
Hırvatça / Hrvatski
Çekçe / Český
Danca / Dansk
Geleneksel Çince – Hong Kong /
Türkçe
Ukraynaca /
Vietnamca /
Portekizce / Português
Rumence / Română
Rusça /
Slovakça / Slovenčina
İspanyolca / Español
İsveççe / Svenska
Tagalog / Filipino
Tayca /

 

 

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