Instagram çöktü mü? Neden girilemiyor?
Instagram bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Aynı sorun Instagram ile birlikte WhatsApp ve Facebook'ta da yaşanıyor.
Instagram, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. Instagram'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor.
Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.
Instagram, WhatsApp ve Facebook'a olan erişim sorunu ağırlıklı olarak Avrupa'da hissediliyor.
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