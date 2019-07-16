Instagram çöktü mü? Neden erişim yok?
Instagram'a girmeye çalışan kullanıcılar fotoğraflara erişim sağlayamıyor. TSİ 20:00 sularında başlayan erişim problemi hem bilgisayar başından Instagram'a girenleri, hem de telefonundan uygulamaya erişmeye çalışanları etkiliyor. Peki Instagram'a ne oldu? Instagram çöktü mü? Türkiye'deki kullanıcılar erişim sorunundan etkileniyor mu?
Geçtiğimiz günlerde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu tüm gün sürmüş ve erişim sorunun kaynağının siber saldırı olduğu anlaşılmıştı. Aradan kısa bir zaman geçmesine karşın Instagram, dünya genelinde yeniden erişim sorunu yaşıyor. Özellikle ABD genelinde hissedilen erişim sorununun Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde de bazı bölgelerde küçük çapta yaşandığı dikkat çekerken, kullanıcılar Instagram'a girmeye çalıştıklarında ekrana fotoğraflar ya çok geç düşüyor ya da hiç açılmıyor.
DownDetector'un yayınladığı canlı haritada Instagram'a erişimin ağırlıklı olarak ABD genelinde yaşandığı dikkat çekiyor.
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