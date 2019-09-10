İnstagram çöktü mü? İnstagram'da sorun mu var?
Dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla İnstagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan birçok kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, İnstagram'da yaşanan sorun nedir ve ne zaman düzelecek? İşte, İnstagram çöktü mü sorusu hakkında kullanıcıların merak ettiği bazı bilgiler
Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan ağ hatası dolayısıyla gündeme gelen İnstagram çöktü mü soruları, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye başladı. İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme gelen İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşanması dolayısıyla sorunun global olduğu düşünülüyor.
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