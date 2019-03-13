Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor
Sosyal medya devi Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. 'Instagram çöktü mü' sorusu tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından sorulmaya başladı. Kullanıcılar Instagram profiline girdiklerinde akış yenileyemiyor.
Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a bir süredir erişim sağlanamıyor.
Kullanıcılar İnstagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor.
Tüm dünyada kısmen yaşanan sorunla ilgili kullanıcılar tepkilerini bir diğer sosyal medya devi Twitter üzerinden dile getiriyor.
FACEBOOK'TA DA SORUN YAŞANIYOR
Kullanıcılar, sosyal medya platformu Facebook'a da erişim sıkıntısı yaşıyor. Facebook'ta kullanıcılar fotoğraf yükleme ve paylaşım sorunuyla karşı karşıya kalıyor.
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