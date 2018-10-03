İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?
İnstagram çöktü mü soruları, bugün sosyal paylaşım sitesine erişmek isteyen kullanıcıların araştırdığı konu oldu. '5xx Server Error' hatası veren İnstagram, global bazda erişim sıkıntısına neden oldu. Şu sıralarda ise İnstagram tekrar kullanıma açıldı. Yaşanan erişim problemi tahmini 45 dakika sürdü..
Instagram TSİ 10:00 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı.
Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Şu sıralarda sorunun giderildiği ve fotoğraf paylaşım uygulamasının tekrar çalıştığı görülüyor.
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