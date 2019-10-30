Instagram çöktü mü? Instagram akışı neden yenilenmiyor?
Sosyal medya devi Instagram kullanıcıları akış yenilenmeme sorunu ile karşılaştı. Instagram akışında fotoğrafların güncellenmeme problemi yaşayan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan Instagram sorununu kullanıcılar twitter üzerinden paylaştı. Peki, Instagram akışı neden yenilenmiyor?
Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan Instagram yeni bir akış yenilenmeme sorunu ile gündeme geldi. Özellikle akşam saatlerinde Instagram'da yaşanan fotoğraf yüklememe problemi ile beraber, sosyal medya platformlarına şikayet yağdı. Peki, Instagram akış yenilenemiyor ne demek? Instagram çöktü mü? İşte, 30 Ekim tarihinde yaşanan Instagram sorununa yönelik bilgiler.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya ve Türkiye genelinde Instagram uygulamasına giremeyen ve 'akış yenilenmiyor' uyarısı alan kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. Instagram'da yaşanan problemle ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
AKIŞ YENİLENMİYOR NE DEMEK?
Dünyaca popüler sosyal medya platformu Instagram uygulamasında yaşanan internet kesintisi ya da iletişim sorunu halinde, kullanıcılara 'akış yenilenmiyor' uyarısı gönderilmektedir. Gönderilen uyarı sorun yaşandığı bildirimini yansıtmaktadır.
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