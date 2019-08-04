İnstagram çöktü mü? Bilinmeyen bir ağ hatası oluştu hatası nedir?
İnstagram çöktü mü sorusu, hikaye yüklenmeme sorunu ile karşılaşan birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile karşılaşan kullanıcılar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? İşte, mesajlaşma ve yazışma sorununun da gündeme geldiği İnstagram hakkında bazı bilgiler
Ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu ile gündeme gelen İnstagram, çöktü mü sorusu ile karşı karşıya geldi. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşanması dolayısıyla sorunun global olduğu düşünülüyor.
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