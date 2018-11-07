Instagram bu kez Okul Hikayeleri özelliğini sunmaya hazırlanıyor
Her yeni sürümle karşımıza farklı farklı özelliklerle gelen Instagram'da bu kez Okul Hikayeleri ile karşılaşmak üzereyiz. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarayacak?
Instagram, şimdi de Okul Hikayeleri isminde yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılara sunulduğunda Okul Hikayeleri'ni sadece belli bir okulun öğrencileri görebilecek veya üretilmesine katkıda bulunabilecek. Bunun yanı sıra Instagram, bu hikayelerin, okuldaki zorbalara araç olmaması için de sıkı bir moderasyon uygulayacak.
Okul Hikayeleri, çocuklar için yabancıların ya da ailelerin gözetimi olmaksızın eğlenceli bir alan yaratmayı amaçlıyor. Yine de bu paylaşım formatı gençlerin özenme ve dışlanma odağında gelişen problemlerinin artmasına da yol açabilir.
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