Instagram beni engelleyenler ücretsiz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
24.07.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Instagram beni engelleyenler ücretsiz

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Instagram beni engelleyenler ücretsiz

Instagram'da engellendiğimizi anlamak için bir yol var mı? Basit bir yöntemle Instagram'da engellenip engellenmediğinizi anlayabilirsiniz.

Instagram'da sizi engelleyenleri görme şansına sahipsiniz. Bunun için bir uygulamaya da ihtiyacınız yok; zira Instagram'da ilgili profile bakmak bunun için gayet yeterli. Örneğin Instagram'da sizi engellediğinden şüphelendiğiniz profili arayın; büyük olasılık zaten arama sonuçlarında görünmeyecektir. Ama bu hemen sizi engellediği anlamına elbette gelmez; ilgili profil tamamen kapatılmış da olabilir. Bu nedenle başka bir profilden de aynı profili kontrol etmekte fayda var.

 

Arama sonuçlarında görünmüyor olması sizin yüzde yüz engellenmiş olduğunuzu elbette göstermiyor; ancak ilgili profile girdiğinizde fotoğraf paylaşımları olduğu halde 'Görüntülenecek içerik yok' mesajı görüyorsanız; üzgünüz ki engellenmişsiniz. Bunun için dediğimiz gibi ayrıca bir uygulama indirip bakmaya gerek yok. 

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