Instagram beğeni sayısı ne zaman kalkacak?
Instagram’ın beğeni kaldırma kararı tüm dünya gibi Türkiye’deki sosyal kullanıcılarının da tepkisine neden oldu. Uygulamasından beğeni sayılarını kaldırmayı test eden Instagram, beğeni kaygısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki, Instagram beğeni sayısı ne zaman kalkacak?
Daha önce gizli beğeni sayısı özelliği üzerine çalıştığını duyuran Instagram, test sürecine başladı. Instagram, talya, Avustralya, Kanada, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda ve İrlanda olmak üzere 6 ülkede başlattığı test sürecinde kullanıcıların birbirlerinin beğeni sayısını görmesine artık izin vermiyor. Peki, Instagram beğeni sayısı tamamen ne zaman kalkacak?
INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA
Beğeni sayısının tamamen ne zaman kalkacağını açıklamadı ancak bu özelliğe neden gerek duyduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz. Fotoğraflarınıza gelen kendi beğenilerinizi görmeye devam edebilirsiniz, ancak arkadaşlarınız gönderinizin ne kadar beğenildiğini göremez."
Instagram, açıklamanın devamında ise şu notu düşmüş:
"Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz."
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