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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
18.07.2019 - 06:58, Son Güncelleme:

Instagram beğeni sayısı kaldırılıyor, bir dönem sona eriyor

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Instagram beğeni sayısı kaldırılıyor, bir dönem sona eriyor

Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.

Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını kaldırdığına dair sızıntılar sürüyordu. Ancak şirket, bu kez Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak bu iddiaları resmen doğrulamış oldu. Şirket, 6 pilot ülkede başlattığı test sürecinde kullanıcıların birbirlerinin beğeni sayısını görmesine artık izin vermiyor. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise beğeni sayısının neden kaldırılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor:

"Arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz. Fotoğraflarınıza gelen kendi beğenilerinizi görmeye devam edebilirsiniz, ancak arkadaşlarınız gönderinizin ne kadar beğenildiğini göremez."

Instagram, açıklamanın devamında ise şu notu düşmüş:

"Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz."

Instagram beğeni sayısı kaldırılıyor, bir dönem sona eriyor

Instagram'da beğeni sayıları gizlendiğinde arkadaşlarınız size gelen beğenileri, siz de arkadaşlarınızın beğenilerini göremeyeceksiniz. Bunun yerine 'others' yani 'diğerleri' şeklinde bir ibare yer alacak.

Test sürecinin başladığı ülkeler ise şöyle: İtalya, Avustralya, Kanada, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda ve İrlanda. Seçilen ülkeler dünyanın dört bir yanından seçildi ve test işlemi sonunda izlenen stratejinin kullanıcıların davranışına nasıl yansıdığı net bir şekilde anlaşılacak.

Test işlemlerinin ilk başladığı ülke olan ve beğeni sayıları gizlenen Kanada'da dün beğeni sayıları tekrar geri gelince kullanıcılar bu duruma biraz şaşırmıştı. Ancak Instagram'dan konuyla ilgili gelen açıklamada test sürecinin Kanada'da sürdüğü kaydedildi ve aynı günün akşamında beğeni sayıları yeniden kayboldu. 

Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırmasıyla kullanıcıların tepkisi bakalım nasıl olacak?

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