Instagram beğeni sayısı kaldırılıyor, bir dönem sona eriyor
Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.
Instagram'ın bir süredir beğeni sayılarını kaldırdığına dair sızıntılar sürüyordu. Ancak şirket, bu kez Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak bu iddiaları resmen doğrulamış oldu. Şirket, 6 pilot ülkede başlattığı test sürecinde kullanıcıların birbirlerinin beğeni sayısını görmesine artık izin vermiyor. Instagram'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise beğeni sayısının neden kaldırılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor:
"Arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz. Fotoğraflarınıza gelen kendi beğenilerinizi görmeye devam edebilirsiniz, ancak arkadaşlarınız gönderinizin ne kadar beğenildiğini göremez."
Instagram, açıklamanın devamında ise şu notu düşmüş:
"Bu değişikliğin, herkesin Instagram'daki deneyimine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz."
Instagram'da beğeni sayıları gizlendiğinde arkadaşlarınız size gelen beğenileri, siz de arkadaşlarınızın beğenilerini göremeyeceksiniz. Bunun yerine 'others' yani 'diğerleri' şeklinde bir ibare yer alacak.
Test sürecinin başladığı ülkeler ise şöyle: İtalya, Avustralya, Kanada, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda ve İrlanda. Seçilen ülkeler dünyanın dört bir yanından seçildi ve test işlemi sonunda izlenen stratejinin kullanıcıların davranışına nasıl yansıdığı net bir şekilde anlaşılacak.
Test işlemlerinin ilk başladığı ülke olan ve beğeni sayıları gizlenen Kanada'da dün beğeni sayıları tekrar geri gelince kullanıcılar bu duruma biraz şaşırmıştı. Ancak Instagram'dan konuyla ilgili gelen açıklamada test sürecinin Kanada'da sürdüğü kaydedildi ve aynı günün akşamında beğeni sayıları yeniden kayboldu.
Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırmasıyla kullanıcıların tepkisi bakalım nasıl olacak?
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