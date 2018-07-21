Instagram beğeni hilesi | Ne yapmalısınız?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
21.07.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Instagram beğeni hilesi | Ne yapmalısınız?

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Instagram beğeni hilesi | Ne yapmalısınız?

Instagram beğeni hilesi için yöntem arıyorsanız; bunu doğru bir şekilde yaparak organik takipçilere sahip olabilirsiniz. Öncelikle herhangi bir yere ödeme yaparak alacağınız beğeniden bu yazıda bahsetmeyeceğiz. İşte Instagram'da beğeni sayısını artırmanın yolu...

Instagram'da beğeni sayısını artırmak için pek çok yöntem bulunuyor. Sosyal ağlarda takipçi kazanmak, pek çok insanın uzun zamandır uğraştığı fakat başarılı olamadığı durumlardan biri. Özellikle Instagram‘da kimi kullanıcılar hashtag yığını ile dolu paylaşımlar, kimileri ise alakasız paylaşımlar yaparak takipçi kazanabileceğini düşünüyor.

Instagram takipçi sayısını arttırma pek çok kullanıcı için hiç kolay değil. Ancak biz size, Instagram‘da takipçi kazanmanın düşündüğünüz kadar zor olmadığını belirtmek istiyoruz. Peki, Instagram takipçi sayısını arttırma için neler yapmak gerekiyor?

İşte tüm detayları ile sizler için hazırladığımız, Instagram’da kalıcı takipçi kitlesi kazanma rehberi.

Instagram, hashtag konusunda en güçlü sosyal ağlardan biri. Ancak pek çok kullanıcı en fazla 30 taneye kadar hashtag kullanılabilen Instagram‘da bu sınırı zorlayarak kalıcı takipçiler kazanabileceğini düşünüyor.

Fakat bunu yapmak Instagram kullanıcılarına, kalıcı yerine geçici takipçiler kazandırıyor. Bir paylaşım ile birkaç saat içerisinde 10-15 dolaylarında takipçi kazanılıyor. Ancak bu kitlenin yaklaşık %90 kadarı bir süre sonra kullanıcıyı takip etmeyi bırakıyor. Peki, kalıcı takipçiler kazanmak için hashtag kullanımı nasıl olmalı?

Öncelikle 30 adetlik hashtag sınırını zorlamayı bırakmalı ve paylaşımınız ile alakalı hastag kullanımına dikkat etmekniz gerekiyor. Örnek olarak güzel bir kadın resmi paylaştığınızda, #love, #girl, #woman ve #photo gibi 10 adete kadar hashtag kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu tarz içerikleri takip eden kullanıcılar sizleri takip etmeye başlayacaklar ve benzer içerikleri paylaşmaya devam ettiğiniz sürece sizi takip edecekler.

Instagram takipçi sayınızı artırmak için diğer tavsiyeleri sonraki sayfalarda okuyabilirsiniz.

Hashtag kullanımının sonunda belirttiğimiz gibi alakalı içerik paylaşımı çok önemli. Örneğin bir gün araba, bir gün kadın resmi paylaşan bir kullanıcı kısa sürede takipçi sayısını artıramaz.

Ancak hemen her gün belli bir konuya odaklı paylaşımlar yapan bir kullanıcı, çok daha kısa zamanda, çok sayıa Instagram kullanıcısı tarafından takip edilir. Çünkü alakalı hastag kullanımı ile bu tarz içerikleri takip eden Instagram kullanıcıları, paylaşımı yapan kullanıcıya ulaşır ve alakalı paylaşımlar düzenli şekilde devam ettiğinde, takipçiler kullanıcıyı takip etmeyi bırakmaz.

İşte en can alıcı konulardan birine geldik. Düzenli paylaşımlar. İnsanlar birini takip ettiklerinde, onların belli aralıklar ile, kendi ilgilendikleri içerikleri paylaşmalarını beklerler.

Yani takipçi kitlenizin sizleri unutmaması ve “Ben bu kullanıcıyı aylar önce neden takip etmeye başladım.” dememesi için düzenli paylaşımlar yapmanız son derece önemli.

Düzenli paylaşımlar için kendinize uygun zaman aralıkları seçin. İlaç içer gibi, belli saat aralıkları ile değil, örneğin her sabah 10’da ve akşam 17’de paylaşım saatleri belirleyerek, fotoğraflarınızı takipçi kitleniz ile buluşturun.

Instagram‘da bir diğer önemli konu ise etkileyici filtreler kullanmak. Fotoğraflara uygulanan filtreler ve efektler bir paylaşımın en önemli noktalarından biri. Zira sıkıcı bir fotoğraf, birkaç efekt kullanımı ile çok canlı hale getirilebilir ve insanlar tarafından kısa süre içerisinde beğenilebilir.

Ancak paylaşımlarda sadece Instagram filtrelerinin yeterli olmadığını belirtmemiz gerek. Zira her kullanıcı Instagram filtrelerini kullanabilir. Bu nedenle farklı fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanın ve dikkatleri üzerinize çekin.

Güzel fotoğraf düzenleme uygulamaları arıyorsanız, sizler için hazırladığımız, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları serisini okuyabilirsiniz.

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