Instagram beğeni hilesi | Ne yapmalısınız?

Instagram'da beğeni sayısını artırmak için pek çok yöntem bulunuyor. Sosyal ağlarda takipçi kazanmak, pek çok insanın uzun zamandır uğraştığı fakat başarılı olamadığı durumlardan biri. Özellikle Instagram‘da kimi kullanıcılar hashtag yığını ile dolu paylaşımlar, kimileri ise alakasız paylaşımlar yaparak takipçi kazanabileceğini düşünüyor.

Instagram takipçi sayısını arttırma pek çok kullanıcı için hiç kolay değil. Ancak biz size, Instagram‘da takipçi kazanmanın düşündüğünüz kadar zor olmadığını belirtmek istiyoruz. Peki, Instagram takipçi sayısını arttırma için neler yapmak gerekiyor?

İşte tüm detayları ile sizler için hazırladığımız, Instagram’da kalıcı takipçi kitlesi kazanma rehberi.

Instagram, hashtag konusunda en güçlü sosyal ağlardan biri. Ancak pek çok kullanıcı en fazla 30 taneye kadar hashtag kullanılabilen Instagram‘da bu sınırı zorlayarak kalıcı takipçiler kazanabileceğini düşünüyor.

Fakat bunu yapmak Instagram kullanıcılarına, kalıcı yerine geçici takipçiler kazandırıyor. Bir paylaşım ile birkaç saat içerisinde 10-15 dolaylarında takipçi kazanılıyor. Ancak bu kitlenin yaklaşık %90 kadarı bir süre sonra kullanıcıyı takip etmeyi bırakıyor. Peki, kalıcı takipçiler kazanmak için hashtag kullanımı nasıl olmalı?

Öncelikle 30 adetlik hashtag sınırını zorlamayı bırakmalı ve paylaşımınız ile alakalı hastag kullanımına dikkat etmekniz gerekiyor. Örnek olarak güzel bir kadın resmi paylaştığınızda, #love, #girl, #woman ve #photo gibi 10 adete kadar hashtag kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu tarz içerikleri takip eden kullanıcılar sizleri takip etmeye başlayacaklar ve benzer içerikleri paylaşmaya devam ettiğiniz sürece sizi takip edecekler.

Instagram takipçi sayınızı artırmak için diğer tavsiyeleri sonraki sayfalarda okuyabilirsiniz.

Hashtag kullanımının sonunda belirttiğimiz gibi alakalı içerik paylaşımı çok önemli. Örneğin bir gün araba, bir gün kadın resmi paylaşan bir kullanıcı kısa sürede takipçi sayısını artıramaz.

Ancak hemen her gün belli bir konuya odaklı paylaşımlar yapan bir kullanıcı, çok daha kısa zamanda, çok sayıa Instagram kullanıcısı tarafından takip edilir. Çünkü alakalı hastag kullanımı ile bu tarz içerikleri takip eden Instagram kullanıcıları, paylaşımı yapan kullanıcıya ulaşır ve alakalı paylaşımlar düzenli şekilde devam ettiğinde, takipçiler kullanıcıyı takip etmeyi bırakmaz.

İşte en can alıcı konulardan birine geldik. Düzenli paylaşımlar. İnsanlar birini takip ettiklerinde, onların belli aralıklar ile, kendi ilgilendikleri içerikleri paylaşmalarını beklerler.

Yani takipçi kitlenizin sizleri unutmaması ve “Ben bu kullanıcıyı aylar önce neden takip etmeye başladım.” dememesi için düzenli paylaşımlar yapmanız son derece önemli.

Düzenli paylaşımlar için kendinize uygun zaman aralıkları seçin. İlaç içer gibi, belli saat aralıkları ile değil, örneğin her sabah 10’da ve akşam 17’de paylaşım saatleri belirleyerek, fotoğraflarınızı takipçi kitleniz ile buluşturun.

Instagram‘da bir diğer önemli konu ise etkileyici filtreler kullanmak. Fotoğraflara uygulanan filtreler ve efektler bir paylaşımın en önemli noktalarından biri. Zira sıkıcı bir fotoğraf, birkaç efekt kullanımı ile çok canlı hale getirilebilir ve insanlar tarafından kısa süre içerisinde beğenilebilir.

Ancak paylaşımlarda sadece Instagram filtrelerinin yeterli olmadığını belirtmemiz gerek. Zira her kullanıcı Instagram filtrelerini kullanabilir. Bu nedenle farklı fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanın ve dikkatleri üzerinize çekin.

Güzel fotoğraf düzenleme uygulamaları arıyorsanız, sizler için hazırladığımız, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları serisini okuyabilirsiniz.