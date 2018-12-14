Instagram, 2018'in 'en'lerini açıkladı
Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, 2018'in 'en'lerini dünyayla paylaştı. İşte Instagram'a bu yıl damga vuranlar...
Instagram filtreleri söz konusu olduğunda Kalp Gözler en çok kullanılan filtre oldu. Instagram yorumlarında en çok kullanılan emoji de yine Kalp oldu. #fortnite, yılın en hızlı büyüyen topluluk etiketlerinden biri olmayı başardı.
İşte Instagram'ın 'en'leri
-Instagram Hikayeler’de En Fazla Kullanılan Yüz Filtresi: Kalp Gözler
-Instagram Hikayeler’de En Fazla Kullanılan Giphy Çıkartması: Heart Love Sticker
-Dünyanın En Fazla Gülümseten Konumu: Disneyland Tokyo
-En Niş Topluluk: ASMR
-En Hızlı Büyüyen Etiket: #fortnite
-En İyi Fan Topluluğu: BTS (#btsarmy)
-En İyi Dans Trendi: #inmyfeelingschallenge
-En Çok Kullanılan Toplumsal Etiketi: #metoo (1.5 milyon)
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