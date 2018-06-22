Instagram 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı!
Sosyal medya devlerinden Instagram yaptığı açıklama ile aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu
Fotoğraf paylaşım platformu Instagram yükselişe devam ediyor. Hızla büyüyen Instagram, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklama ile aylık 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Şirket 2017 Eylül’ünde 500 milyonu günlük 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu kaydetmişti.
2018 başında kullanıcı sayısı 191 milyona çıkan Snapchat ve 2 bin 196 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook’tan sonra Instagram da 1 milyar kullanıcıya erişmiş oldu.
Bununla birlikte yeni tanıtılan IGTV uygulaması sayesinde 1 saate kadar video paylaşma imkanı sağlayan şirket, bu yükselişini sürdüreceğe benziyor.
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