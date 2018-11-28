InSight, Mars'tan yeni bir görüntü paylaştı
NASA'nın geçtiğimiz saatlerde Kızıl Gezegen'e ayak basan uzay aracı InSight, yeni bir görüntü paylaştı. NASA'nın InSight isimli resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüde 'Yeni evimi keşfetmek için sabırsızlanıyorum' açıklamasına yer verildi.
Altı aylık dev uzay yolculuğunun nihayet sonuna gelen ünlü gözlem aracı, şu sıralar Mars'ın sessizliği içerisinde dinlenmeye koyulmuş durumda. Bir an önce araştırmalara başlamak isteyen NASA, InSight'ın güneş panellerini başarıyla açtığını ve bataryalarını sarj etmeye başladığını açıkladı.
Bunun dışında InSight'tan dünyaya ulaşan yeni bir görüntü de paylaşıldı. Gün ışığında çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaşan NASA, kısa sürede binlerce retweet aldı.
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