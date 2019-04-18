İnsansız deniz araçları imece usulü geliştirilecek

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Elkon'dan yapılan açıklamaya göre, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artması için TÜBİTAK tarafından ilk kez devreye sokulan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) kapsamında maddi olarak desteklenen projelerden biri de insansız deniz araçlarının yaygınlaşmasını sağlayacak.

Denizlerde büyük bir dönüşüm başlatacak yerli ve milli insansız deniz araçlarının nitelikleri ve geliştirilme yöntemleri, kamu, üniversite ve özel sektör iş birliği ile belirlenecek.

İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA OTO-SEVK) projesi ile kuruluşların yeteneklerine göre sınıflandırması yapılacak ve görev paylaşımı sistematik olarak yerine getirilecek. Böylelikle su üstü ve su altı insansız deniz aracı üretebilme ve bu araçlara teknoloji sağlayabilme yeteneğine sahip tüm firmalar, bir arada çalışma olanağına kavuşacak.

İDA OTO-SEVK projesinin ilk aşamasında Elkon, Promatech Denizcilik Teknolojileri, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Türk Loydu şirket ve kurumları yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, özel sektör adına projenin koordinasyon görevini üstelenen Elkon firması Genel Müdürü Ertuğ Yaşar, denizlerdeki çevresel kısıtlamaların artmasının teknolojinin son hızla yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Karada, havada ve denizde kullanılan tüm araçların akıllandığını ifade eden Yaşar, “Akıllı araçlarda otonom özellikler de artmaya başladı. Deniz altı ve deniz üstünde insansız araçların geliştirilmesi bir zorunluluktur. Üstelik bu çalışmalar, 3 tarafı denizlerle kaplı ülkemizde anayurt güvenliği ve savunma alanında büyük katkı sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, İDA OTO-SEVK Projesi ile Türkiye'de otonom deniz araçları gelişimini hızlandıracaklarını aktararak, şunları belirtti:

“İnsansız deniz aracı üreten tüm girişimleri tek bir ortak akıl çevresinde toplamaya çalışıyoruz. Ar-Ge projeleri ile ortaya çıkan yol haritaları artık daha sistematik olarak ele alınacak. Böylece ilgili paydaşlar ile bilgi ve deneyim alışverişi sağlanacak, ayrıca otonom deniz araçlarının ülke içindeki rekabet yerine yurt dışı rekabetine odaklanacağız.”

Bu arada, Norveçli deniz teknolojileri firması Rolls Royce Marine, 2035 yılında okyanusu geçecek insansız taşıma gemisi yapacağını açıklamış, Kongsberg firması ise 2020 yılında Norveçli bir gübre şirketi için dünyanın ilk otonom gemisini suya indireceğini ve işletilmesini sağlayacağını beyan etmişti.

Ayrıca, başta ABD olmak üzere, İngiltere ve Singapur gibi ülkeler de insansız araç teknolojilerine çok önem veriyor ve milyon dolarlarla ifade edilen Ar-Ge kaynaklarını bu alana aktarıyor.