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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.12.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

İnsansı robotla kodlama öğreniyorlar

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İnsansı robotla kodlama öğreniyorlar

Gaziantep'teki bir fen ve teknoloji lisesinin öğrencileri, kodlama derslerini kendi programladıkları insansı robot "Pepper" eşliğinde işliyor.

Gaziantep'teki bir fen ve teknoloji lisesinin öğrencileri, kodlama derslerini kendi programladıkları insansı robot "Pepper" eşliğinde işliyor.

Yapay zekaya sahip "Pepper" ile robotik dersinde interaktif olarak diyalog kuran ve ona istedikleri şeyleri yaptırabilen öğrenciler, öğrendikleri kodlamaya ilişkin bilgileri pratikte görebilme şansı buluyor.

Gaziantep Sanko Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi'nde robotik öğretmeni olarak görev yapan Neriman Ersönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotların artık günlük hayatın her aşamasında bulunduğunu, insanların artık robotlarla daha fazla zaman geçirmeye başladığını söyledi.

Robotik, mekatronik, kodlama gibi derslerinin zorunlu dersler olduğunu, 9. ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin hepsinin bu dersleri gördüğünü anlatan Ersönmez, öğrencilerin ayrıca kulüp dersleriyle de bu konulardaki yeteneklerini geliştirebildiğini ifade etti.

Ersönmez, okul olarak öğrencilerin robotlar konusundaki farkındalıklarını artırmak için "Pepper" adını verdikleri insansı robotu eğitime dahil ettiklerini aktararak, "Pepper'ı geçen yıl Fransa'dan aldık ve öğrencilerimizle tanıştırdık. Bu anlamda bir ilkiz. Öğrencilerimiz interaktif bir şekilde onunla programlama yapıyor. Robotlar hayatımızda giderek daha fazla yer tutmaya başladı. O nedenle biz ders anlatmasını da istedik. Pepper öğrencilerimiz tarafından programlanıyor." dedi.

"Çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz"

Neriman Ersönmez, Pepper'ın yapabildiklerinin öğrencilerin hayal güçleriyle eş güdümlü olduğuna dikkati ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Programlamayı pepper ile somutlaştırarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Pepper'ı biz donanım olarak satın aldık. Fakat daha sonra öğrencilerimizin programlama seviyeleri yükseldikçe onu programlayarak ders anlatım seviyesine kadar getirebildiler. Pepper okulumuza dahil olduktan sonra programlama derslerimiz daha somutlaştı. Hayatımızda robotların nereye gelebileceği konusunda öğrencilerimiz belirli bir bakış açısı kazanmaya başladı. Robotları nerelerde kullanabiliriz, hayatımızı nasıl kolaylaştırabiliriz noktasında öğrencilerimiz birçok işlem yapabiliyor. Bu açıdan faydalı oldu."

Pepper'dan önce de bir robotlarının olduğunu belirten Ersönmez, "Lise seviyesinde böyle bir laboratuvara sahip olmak öğrencilerimize farklı bir vizyon kazandırıyor. Üniversitede görme ihtimali olan şeyleri lisede görmeleri, üniversiteye bir tık önde başlamalarını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden İpek Akkuş da 10. sınıfta okuduğunu kaydederek, "Burada çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim alıyoruz. Bu anlamda da pepper ile yazılım alanında çalışmak çok güzel. İleride mesleki seçimimizi de etkileyecek eğitim çalışmaları yapmak çok heyecan verici. Yapay zeka önü çok açık olan bir konu. Bu anlamda çalışmaya lisede başlamak bize bir artı oluyor. Pepper'ın etkileşimleri oluyor bizimle ama bir öğretmen kadar olduğunu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Levent Benzer ise insansı bir robotun derslerde kullanılabilmesinin, kodlama konusunda kendisini geliştirmesine imkan tanıdığını dile getirdi.

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