İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleriİnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir?
GeriTeknoloji İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir?

Şu an için hayatın olduğu bilinen tek gezegen Dünya. Ancak sınırları bilinmeyen ve sürekli genişleyen evrende bulunan sayısız galakside milyarlarca gezegen bulunuyor. Güneş Sistemi'nde bulunanlar ise hepimizin aşina olduğu gezegenler. Peki Dünya dışında insanoğlu bu gezegenlerden herhangi birinde hayatta kalabilir mi?

Dünya, insan dahil diğer canlılar için yaşamın sürdürebileceği en uygun gezegen. Ancak etrafımızdaki diğer gezegenlerde uzun yıllardır insanoğlu, bir hayat belirtisi, yaşam kalıntısı arıyor. Dünya üzerinde rahatça yaşamını sürdüren insan, Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir gezegene gitse ne kadar süre hayatta kalabilir?

Güneş: Kolay soruyla başlayalım; Güneş, belli ki sizi doğrudan kızartır. “Buharlaşırsınız” diyor Tyson. “Çok hızlı olduğundan; ziyaret etmek açısından güzel bir yer değil.”

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir

Toplam süre: Bir saniyeden daha kısa.

Merkür: Güneş’e dönük olan taraf son derece sıcak (en sıcak olduğu zaman 427 Celsius derece oluyor). Bunun aksine, diğer tarafı ise dondurucu şekilde soğuk (en soğuk olduğu zaman eksi 179 Celsius derece). Eğer bu iki sıcaklık arasındaki çizgide durur ve dönerseniz, “nefesinizi tutabildiğiniz sürece hayatta kalabilirsiniz” diyor Tyson.

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir

Toplam süre: Yaklaşık iki dakika

Venüs: 482 Celsius derecede, işlerin pek güzel olmayacağını zaten bilirsiniz. “Bu arada Venüs, Dünya ile yaklaşık aynı yerçekimine sahip. Bu yüzden, etrafta gezinmek çok tanıdık gelecektir; ta ki buharlaşıncaya kadar.”

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir

Toplam süre: Bir saniyeden daha kısa.

Dünya: Atmosferimizde bulunan harika oksijen, yiyecek ve su ile birlikte gezegenimizi yaşanabilir yapan her şey sayesinde; burada iyi bir 80 yıl geçirebilirsiniz. İnsanların genel nüfusa göre daha uzun yaşamaya eğilim gösterdiği birkaç yerden biri olan “mavi bölgede” yaşarsanız, çok daha uzun yaşayabilirsiniz.

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir

Toplam süre: Yaklaşık 80 yıl.

Mars: “Mars çok soğuk ve havası da çok seyrek” diyor Tyson. “Bu yüzden soğuğun şiddeti, o sıcaklıkta Dünya’da olduğu kadar sert olmayacaktır.” Çok ama çok sıcak tutan bazı kıyafetlerle beraber, muhtemelen nefesinizi daha fazla tutamayana kadar gezinebilirsiniz.

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir

Toplam süre: Yaklaşık iki dakika.

Jüpiter: Gazlı bir gezegen olan Jüpiter’de yaşamak hiç mümkün değil. Bu muazzam gezegen üzerinde (veya içinde?), “Gezegenin katmanlarındaki basınç sizi ezene kadar, gazlı atmosferde sürekli aşağıya düşersiniz.”

İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir

Toplam süre: Bir saniyeden kısa.

Satürn, Uranüs ve Neptün: Jüpiter’de olduğu gibi, bu gaz devlerinde aşağıya düşer ve sonunda basınç ile ezilirsiniz. Hayır, Satürn’ün halkaları bile, yürüyecek sabit bir yüzey sunmaz.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?