İnsanoğlu dünya dışında hangi gezegende hayatta kalabilir?

Dünya, insan dahil diğer canlılar için yaşamın sürdürebileceği en uygun gezegen. Ancak etrafımızdaki diğer gezegenlerde uzun yıllardır insanoğlu, bir hayat belirtisi, yaşam kalıntısı arıyor. Dünya üzerinde rahatça yaşamını sürdüren insan, Güneş Sistemi'ndeki herhangi bir gezegene gitse ne kadar süre hayatta kalabilir?



Güneş: Kolay soruyla başlayalım; Güneş, belli ki sizi doğrudan kızartır. “Buharlaşırsınız” diyor Tyson. “Çok hızlı olduğundan; ziyaret etmek açısından güzel bir yer değil.”





Toplam süre: Bir saniyeden daha kısa.

Merkür: Güneş’e dönük olan taraf son derece sıcak (en sıcak olduğu zaman 427 Celsius derece oluyor). Bunun aksine, diğer tarafı ise dondurucu şekilde soğuk (en soğuk olduğu zaman eksi 179 Celsius derece). Eğer bu iki sıcaklık arasındaki çizgide durur ve dönerseniz, “nefesinizi tutabildiğiniz sürece hayatta kalabilirsiniz” diyor Tyson.





Toplam süre: Yaklaşık iki dakika

Venüs: 482 Celsius derecede, işlerin pek güzel olmayacağını zaten bilirsiniz. “Bu arada Venüs, Dünya ile yaklaşık aynı yerçekimine sahip. Bu yüzden, etrafta gezinmek çok tanıdık gelecektir; ta ki buharlaşıncaya kadar.”





Toplam süre: Bir saniyeden daha kısa.

Dünya: Atmosferimizde bulunan harika oksijen, yiyecek ve su ile birlikte gezegenimizi yaşanabilir yapan her şey sayesinde; burada iyi bir 80 yıl geçirebilirsiniz. İnsanların genel nüfusa göre daha uzun yaşamaya eğilim gösterdiği birkaç yerden biri olan “mavi bölgede” yaşarsanız, çok daha uzun yaşayabilirsiniz.





Toplam süre: Yaklaşık 80 yıl.

Mars: “Mars çok soğuk ve havası da çok seyrek” diyor Tyson. “Bu yüzden soğuğun şiddeti, o sıcaklıkta Dünya’da olduğu kadar sert olmayacaktır.” Çok ama çok sıcak tutan bazı kıyafetlerle beraber, muhtemelen nefesinizi daha fazla tutamayana kadar gezinebilirsiniz.





Toplam süre: Yaklaşık iki dakika.

Jüpiter: Gazlı bir gezegen olan Jüpiter’de yaşamak hiç mümkün değil. Bu muazzam gezegen üzerinde (veya içinde?), “Gezegenin katmanlarındaki basınç sizi ezene kadar, gazlı atmosferde sürekli aşağıya düşersiniz.”





Toplam süre: Bir saniyeden kısa.

Satürn, Uranüs ve Neptün: Jüpiter’de olduğu gibi, bu gaz devlerinde aşağıya düşer ve sonunda basınç ile ezilirsiniz. Hayır, Satürn’ün halkaları bile, yürüyecek sabit bir yüzey sunmaz.



